Cancún, QR. La secretaria de Turismo en Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, dio a conocer que hasta este fin de semana la ocupación hotelera en el estado descendió hasta 36% y se espera que continúe a la baja.

Añadió que permanecían un aproximado de 80,000 turistas en la entidad, los cuales se espera que abandonen el destino durante esta semana.

Según la funcionaria, el gobierno del estado velará por la protección de las fuentes de empleo mediante el Plan Juntos Saldremos Adelante, implementado por el gobernador Carlos Joaquín González.

“Desde la Secretaría de Turismo y otras dependencias estamos trabajando con el sector turístico y hotelero para impulsar mecanismos que protejan a los trabajadores, para que exista un ingreso en las familias y que no haya ningún quintanarroense que se quede sin comida y que cuente con lo básico en sus hogares durante este periodo”, dijo.

Puso como ejemplo la cadena de hoteles The Fives, “que han generado un mecanismo entre los trabajadores, el sindicato y la empresa para proteger las posiciones de trabajo con acciones que van desde el conservar abiertas sus dos instalaciones, mantener personal contratado, proteger durante tres meses los salarios de muchos trabajadores y otorgar vacaciones pagadas con un ingreso adicional durante dos meses para la mayoría de sus empleados”.

La secretaria aseguró que las empresas turísticas también están colaborando en la difusión de planes de actuación para cada una de las situaciones al interior de las instalaciones, convirtiéndose en difusores de toda la información hacia sus empleados y participando de manera activa en reuniones de estrategia para enfrentar el Covid-19.

Pérdida de empleos.

En un comunicado, el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) alertó que debido al efecto de la pandemia del Covid-19 se pierden diariamente 1 millón de empleos en el sector turístico.

La organización internacional, que representa al sector privado a nivel global, indica que las crecientes pérdidas de empleos afectan a todos los niveles de la industria y aumentan su ritmo, a medida que los países se encierran para combatir el virus.

“El gran cierre de hoteles, la suspensión de la mayoría de los vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales, el cese de las líneas de cruceros y las crecientes prohibiciones de viajes globales están teniendo un catastrófico efecto dominó que impacta en un gran número de proveedores en todo el mundo”, añade el reporte.

El análisis del WTTC establece que hasta 50 millones de empleos en todo el mundo están en riesgo inmediato, y 320 millones enfrentan el impacto de la dramática pérdida de negocios por la actual crisis sanitaria.

Crisis sanitaria

Aeropuerto de Cancún reportó más de 100 cancelaciones

Cancún, QR. El Aeropuerto Internacional de Cancún registró 102 cancelaciones, 53 llegadas y 49 salidas. La terminal tenía programadas un total de 485 operaciones durante el día.

De las 53 llegadas, 23 correspondieron a ciudades estadounidenses. Los aterrizajes cancelados provenientes del vecino país del norte fueron el 1619 de United Airlines de Houston; 9915 de Air New Zealand de Houston; 1617 United Airlines de Dulles; 708 Southwest Airlines de Austin; 1327 American Airlines de New York; 1079 Delta Air Lines de Orlando; 531 Delta Air Lines de Atlanta; 6811 Virgin Australia de Atlanta; 711 Delta Air Lines de Detroit; 1001 de American Airline de Dallas; 7278 JAL de Dallas: 1016 United Airlines de Houston; 7038 ANA de Houston; 9916 Air New Zealand de Houston; 816 American Airlines de New York; 2650 American Airlines de Dallas; 488 Delta Air Lines de New York; 5930 Air France de New York; 7593 Korean Air de New York; 7900 KLM de New York; 2492 de American Airlines de Miami; 5103 British Airways de Miami; 4003 Iberia de Miami.

Las demás llegadas canceladas eran vuelos procedentes de Buenos Aires, Ciudad de México, San Salvador, Lima, Toronto, Ottawa, Montreal, Calgary y Bogotá.

El vocero del aeropuerto, Eduardo Rivadeneyra, dijo que esperarán a que la contingencia por el Covid-19 llegue a su fin para que “podamos hacer un recuento real de afectaciones”.

El viernes pasado, el canciller Marcelo Ebrard informó que la cancelación de vuelos podría ser mayor a lo registrado en el 2009 y reconoció que las restricciones aéreas impuestas por varios países ante la crisis del Covid-19 no tiene precedentes.

Según información de Grupo Aeroportuario del Sureste, el Aeropuerto Internacional de Cancún tiene conexión aérea con 31 países y 103 destinos en Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y el Caribe, con un total de 54 aerolíneas.

El país con más vuelos directos hacia Cancún es Estados Unidos. En total hay 40 rutas aéreas entre Cancún e igual número de las principales ciudades del vecino país del norte, las cuales son operadas por un total de 12 aerolíneas, entre las que se encuentran: American Airlines, United Airlines, Delta Airlines, Frontier Airlines y Southwest.

El pasado viernes se anunció la restricción de viajes no esenciales entre México y Estados Unidos, por lo que es previsible la suspensión un gran porcentaje de vuelos desde el vecino país del norte, según el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

[email protected]