Querétaro, Qro. Tras la presentación de paquete económico federal para el ejercicio fiscal 2021, el sector comercio local no visualiza vertientes que incentiven la actividad empresarial, así como programas dirigidos tanto al sector comercio como al turismo, afirmó el presidente en Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

El empresario destacó que no se prevén apoyos fiscales ni incentivos para reactivar la actividad tanto comercial como turística, siendo ambos rubros con una alta injerencia en la dinámica económica local y nacional.

Ruiz Uvalle agregó que la iniciativa privada está a favor de que se implementen esquemas de austeridad en la función pública, sin embargo —agregó— que también se debe cuidar que las reducciones presupuestales no impacten en la operatividad de las dependencias.

“Estamos a favor del tema de la austeridad siempre y cuando no caiga en un tema inoperante, vemos que algunos presupuestos se le están quitando a células específicas, que creemos que por ahí no se puede escatimar. En el caso empresarial el apoyo es cero, no hay apoyos fiscales, mucho menos en el sector comercio, turístico menos, preocupados por esta austeridad que no estamos en contra de ella, pero sí en contra de que nos afecte más en esta pandemia”, declaró.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021 contempla para el sector turismo un incremento de 641.5% en comparación con lo aprobado para este año, programando una bolsa de 38,613.4 millones de pesos, sin embargo, 36,288 millones son para el proyecto del Tren Maya y sólo 2,325 millones de pesos para la Secretaría de Turismo federal. Mientras que el presupuesto aprobado para este año ascendió a 5,207.2 millones de pesos.