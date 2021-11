Por tercer mes consecutivo, la Ciudad de México lideró la generación de empleos formales en territorio nacional.

De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la capital del país creó 26,453 trabajos asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante octubre de este año, respecto al mes previo, que representó 15.3% de las 172,668 nuevas contrataciones que se dieron en toda la República mexicana.

Este resultado significó para la economía más grande de México hilar tres meses en primer lugar: en septiembre generó 22,864 plazas laborales y agosto, 21,572, cifras comparadas con su respectivo periodo inmediato anterior.

Por sector, el dinamismo provino del comercio, con 33,830 nuevas altas en el IMSS; le siguieron industria de la construcción (6,405); transportes y comunicaciones (1,520); servicios sociales y comunales (770); industrias de transformación (568); industria eléctrica y captación y suministro de agua potable (100), y agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza (38).

Resalta que la rama servicios para empresas, personas y el hogar, motor económico capitalino, es el talón de Aquiles de la Ciudad de México, ya que en el décimo mes del año presentó una pérdida de 16,617 trabajos, demostrando que este sector aún no se recupera de los estragos que trajo consigo la pandemia de Covid-19.

También el conjunto de industrias extractivas exhibió mermas mensuales, de 161 despidos.

Sin embargo, liderar por tercer mes seguido en creación de empleos formales resulta insuficiente para que la Ciudad de México rebase los niveles prepandémicos.

En el acumulado de los primeros 10 meses del 2021, la capital generó 64,966 plazas aseguradas en el Seguro Social, ocupando el sexto lugar nacional, mientras en su comparativo anual, es decir, frente a octubre del 2020, muestra 26,096 nuevas altas (posición 14).

Frente al stock de febrero del año pasado, antes de que iniciara la emergencia sanitaria, se observa una destrucción de 135,403 trabajos, en tanto, contra octubre del 2019, análisis que considera datos prepandemia y elimina el efecto estacionario, da una pérdida de 216,998 puestos. En ambos casos, continúa siendo la entidad con el peor escenario laboral del país.

Mercado de oficinas, clave

En este contexto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que será hasta los primeros meses del próximo año que la capital del país podrá recuperar todos los empleos perdidos por la contingencia sanitaria, donde el sector de oficinas será una pieza fundamental.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció que, pese a los esfuerzos en materia de reactivación económica, todavía hay un déficit en generación de empleos para lograr los niveles prepandemia.

“Hay un sector de la población que depende mucho de la entrada de las oficinas, particularmente es el sector que se dedica a la limpieza de las oficinas, que ahí son alrededor de 120,000 empleos que se perdieron, prácticamente desde los primeros meses de la pandemia y ahí, aún no se han recuperado”, dijo.

Precisó que el sector de oficinas aún no se encuentra operando al 100%, por lo que esto ha implicado que no se den nuevas contrataciones.

“Construcción todavía no está al máximo, pero se está recuperando, comercio también se está recuperando de manera muy importante, servicios, también, pero estos servicios de limpieza, que muchos eran por empresas de outsourcing, que todavía se siguen permitiendo este tipo de empresas, todavía no se recupera porque las oficinas no han llegado al 100%”, expuso.

Sheinbaum Pardo reveló que se están reuniendo con el mercado de oficinas para conocer si se implementarán cambios en los esquemas de trabajo y con ello, tener una mejor radiografía del sector.

A partir de estos diálogos con la Iniciativa Privada, informó que la mayoría de las empresas de oficinas para los primeros meses del próximo año ya comenzarán a operar con una mayor capacidad.

