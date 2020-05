Monterrey, NL. En la actualización de casos de Covid-19 en la entidad, el titular de la Secretaría de Salud estatal Manuel de la O. Cavazos reportó 113 nuevos casos y ocho defunciones, el mayor número registrado de decesos desde la llegada de la pandemia a la entidad, el pasado 11 de marzo.

Al momento la cifra de casos confirmados se ubica en 1,592 y la de defunciones en 62.

“México como país, Nuevo León como estado no vamos en la meseta, vamos cada día más avanzando en el número de pacientes infectados, en el número de personas que nos fallecen”, apuntó.

Ante la apertura de negocios no esenciales, la Secretaría de Salud, con el apoyo de Fuerza Civil, inició una serie de operativos para clausurar estos establecimientos.

Manuel de la O. Cavazos, secretario de Salud, detalló que durante el primer día se programaron 150 operativos, durante los cuales ya se clausuraron 60 establecimientos.

“Ya se iniciaron esos operativos para suspender esas empresas no esenciales o bien las esenciales que no cumplan con la normativa de seguridad en la salud, que no cumplan con las condiciones sanitarias”, refirió.

El paciente de 80 años que falleció, era residente del asilo donde surgió el primer brote en estas estancias en la entidad; con él ya son cuatro personas fallecidas de ese lugar.

El secretario de Salud detalló que a la fecha se tienen 183 personas hospitalizadas, de las cuales 133 dieron positivo al Covid-19 y 50 están en estudio; de los hospitalizados 15 se encuentran en estado crítico.

También se tienen 162 casos sospechosos y se sumó un nuevo municipio con casos, se trata de Galeana, donde uno de sus residentes dio positivo a la enfermedad.

De la O. Cavazos también informó que 65 elementos se Fuerza Civil se encuentran es aislamiento y seis policías tienen la enfermedad.

abr