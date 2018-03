Los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobaron el dictamen por el que se crea la Norma General de Vivienda para Trabajadores, promovida por el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna Estrada.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, Margarita Martínez Fisher (PAN), explicó que esta norma está dirigida para proyectos de vivienda en beneficio de los trabajadores derechohabientes de organismos nacionales de vivienda que habitan en la Ciudad de México.

Dicha norma establece zonas de construcción principalmente en el centro y en el oriente de la capital, donde se considera que el predio en el que se va a construir un edificio de este tipo tendrá asignado en su zonificación en el uso de suelo un incremento de un nivel adicional en el número de niveles máximos permitidos.

También establece corredores de vivienda para los trabajadores donde se estipulará un máximo de nueve niveles obligatorios de construcción, cerca de los Centros de Transferencia Modal (Cetram), en congruencia con el planteamiento de la política de desarrollo orientado al peatón.

El dictamen estipula restricciones muy claras, entre las cuales destacan que no se podrá edificar en zonas de alto riesgo, el precio final de venta no podrá superar el monto máximo establecido por los organismos nacionales de vivienda y se establece que las viviendas no puedan ser vendidas hasta siete años después de ser adquiridas.

También explicó que los beneficios que paguen los desarrolladores se podrán invertir directamente en zonas de impacto.

Se detonará la construcción de 20,000 viviendas en el 2017 y 20,000 más en el 2018, lo que aporta un total de 40,000 viviendas en los próximos dos años con inversión de alrededor de 50,000 millones de pesos y aportaciones de la iniciativa privada por pagos de mitigación y licencias de construcción de 3,500 millones de pesos .

Especificó que quienes se verán beneficiados son los hombres y mujeres de entre 25 y 45 años de edad; con nivel socioeconómico medio; estabilidad y situación laboral vigente; con seis bimestres cotizados y que ganan entre 8,000 y 25,000 pesos mensuales.

Al respecto, Leonel Luna destacó que esta norma busca apoyar a los trabajadores que buscan vivir en la Ciudad de México y no en los municipios de la Zona Metropolitana, ya que el monto de sus créditos es insuficiente para adquirir una casa-habitación en esta capital.

Esta Norma General, reiteró, busca impulsar la construcción de 40,000 viviendas en los próximos años, bajo una planeación urbana y en zonas específicas en la Ciudad de México en apoyo a los trabajadores que cotizan un crédito.

Destacó que todos tenemos derecho a una vivienda digna, por lo que ahora se abre la posibilidad para los empleados que cotizan en el Infonavit y Fovissste accedan a un espacio para vivir más cerca de sus empleos, lo que significará un ahorro en horas de traslado .

Ante la crisis urbana, el legislador comentó que es necesario buscar alternativas para disminuir la expulsión de familias que no tienen posibilidades de comprar una vivienda en la Ciudad de México por el precio alto del suelo, por lo que esta Norma General ayudará a que con inversión privada y pública puedan acceder a vivir en esta capital y no en los municipios conurbados, que hasta ahorita ha sido la única opción.

