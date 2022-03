Monterrey, NL. No habrá ningún traslado a otro penal del ex gobernador Jaime Heliodoro "R". Se va a remitir el expediente a la autoridad federal jurisdiccional y será ante el juez federal correspondiente ante quien llevarán a cabo todos los mecanismos de defensa que sean necesarios, aseguró Víctor Oléa Peláez, abogado defensor del ex mandatario.

“Creemos de manera categórica, que la decisión del Juez de Control en medio de la cual decretó la prisión preventiva en contra del Ingeniero (Rodríguez Calderón) es incorrecta e infundada, pero tendremos que revisarlo con el juez federal y será la autoridad federal judicial quien tomará las determinaciones”.

“Él está tranquilo, está consciente de la problemática en que está inmerso, está con mucha dignidad y mucho ánimo”, expresó ante la prensa el abogado defensor.

En cuanto a la imputación por abuso de autoridad en la requisa que se realizó de la Ecovía, comentó que aún no se les ha notificado el proceso.

Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja de oficio, “ante las fotografías difundidas en redes sociales y medios de comunicación, de una persona privada de la libertad en el interior del Centro de Reinserción Social número 2 de Apodaca (…) y solicitó información a la Agencia de Administración Penitenciaria para salvaguardar la identidad de las personas al interior de los penales”, en referencia a fotos y videos del ex mandatario de Nuevo León.

Al respecto, el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua, comentó que ya hay una recomendación previa de la CEDH, por las fotos que se tomaron a otro ex gobernador, en referencia a Rodrigo Medina de la Cruz, cuando fue recluido en el Penal de Topo Chico.

“Eso nos obliga a llevar a cabo una investigación para dar con los responsables, lo sabemos porque es la recomendación y hay que cumplirla. También les debo decir que en mi teléfono tengo todas las solicitudes que me hicieron los medios de comunicación, para que les diera fotos: directivos y editoriales, no lo hice, tenemos que ver qué sucedió”, recalcó el funcionario.

Salud del ex gobernador

Por otra parte, el ex secretario de Salud, Manuel de la O. Cavazos, acompañado por el gastroenterólogo Carlos Elizondo visitaron al ex gobernador Jaime Rodríguez, en el Penal 2 de Apodaca, alrededor de las 9 de la noche de este jueves 17 de marzo, debido a que les reportaron que tenía un problema gástrico.

“Fuimos a realizarle un chequeo de rutina, él tiene como antecedentes padecer hipertensión arterial y divertículos, se encuentra bien, esperemos que tenga una evolución satisfactoria”, expresó Manuel de la O. al salir del Centro de Reinserción Social.