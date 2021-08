Querétaro, Qro. El cumplimiento de las empresas con la reforma de subcontratación avanza lento en el estado, previendo que sea necesaria una nueva ampliación en la prórroga que se dio al sector privado, de acuerdo con la representación estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

En la entidad menos de 10% de las empresas ha cumplido con la reforma laboral en materia de subcontratación, estimó el presidente en Querétaro de Coparmex, Jorge Camacho Ortega.

Estimó que de 15,000 firmas que operan con subcontratación en la entidad, menos de 10%, es decir, cerca de 1,500, ya hicieron la contratación directa de sus trabajadores, lo que beneficia a sólo 15,000 de los 150,000 trabajadores que estaban contratados bajo este esquema.

“Muy lento (el proceso), por eso el problema de que al primero de septiembre a lo mejor estaremos a 20%, por ejemplo”, refirió.

De acuerdo con el dirigente de la Coparmex, es inviable que en un mes la totalidad de las empresas que subcontratan operen con apego a la reforma, por lo que confió en que haya una nueva ampliación en la prórroga.

“Es menos de 10% de las empresas que han podido hacer el registro y eso es parte del problema que se le comenta al gobierno federal y a la STPS, me pone su plazo, pero sus sistemas y proceso son muy lentos y las empresas por más que quieren no lo pueden hace (...) probablemente se vaya ampliando el plazo mes con mes o de manera definitiva se haga hasta el 1 de enero”, comentó.

La incorporación formal de los trabajadores a las empresas ha sido lenta debido a dos factores: la reestructuración interna que están realizando las firmas y el proceso de trámites que deben llevarse a cabo ante instancias federales.

En este último punto, los procesos en las dependencias laborales han sido lentos, para dar soporte a cerca de 327,000 empresas que subcontratan a casi 3.1 millones de colaboradores.

Petición

Jorge Camacho afirmó que es insuficiente la ampliación de un mes en el plazo para que las empresas cumplan con la reforma; por lo que instó a que se reconsidere y se amplíe a enero del 2022, conforme a la fecha que aplica para el gobierno federal.

“Se acaba de dar un mes de prórroga, a septiembre; sin embargo, no es suficiente y no es suficiente también por las propias dependencias donde hay que hacer muchos trámites, hay 327,000 empresas que necesitan hacer trámites ante la Secretaría del Trabajo, ante el Seguro Social, Infonavit, etcétera; y las plataformas o los procesos de las mismas dependencias no están siendo muy expeditos, de manera que los tiempos no están alcanzando”, pronunció.

El Congreso de la Unión aprobó una prórroga de un mes para los plazos previstos en la reforma al outsourcing, por lo que entrarán en vigor hasta el 1 de septiembre los trámites para transferir al personal de las empresas a sus nóminas centrales, así como la sustitución patronal, cambios ante el IMSS, inscripción al REPSE y nuevas disposiciones fiscales.

estados@eleconomista.mx