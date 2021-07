Querétaro, Qro. Frente al alza de contagios de Covid-19 el sector patronal del estado propuso a la delegación Querétaro de la Secretaría del Bienestar que instalen conjuntamente centros de vacunación en parques industriales, empresas con alta concentración de colaboradores y sedes de organismos empresariales.

La finalidad es acelerar las jornadas de vacunación y llegar al mayor número de la población, principalmente a los que integran los centros de trabajo, expuso el presidente del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Camacho Ortega.

El planteamiento de la Coparmex es que la Iniciativa Privada aporte al personal médico y que sean capacitados por las autoridades que coordinan la vacunación en el estado, con el propósito de acelerar la inoculación.

Hasta el momento, expuso, no han obtenido respuesta favorable de las autoridades federales, sin embargo, refirió que están a la espera de que la iniciativa sea aceptada.

“Tuvimos una reunión con la Secretaría del Bienestar para poner dentro de las empresas, en parques industriales, en los mismos organismos empresariales, centros de vacunación, nosotros pondríamos los recursos médicos, supervisados y capacitados por ellos para facilitar e incrementar la vacunación, que fuera más rápida, no hemos obtenido una respuesta favorable en ese sentido, pero la propuesta ahí está", expuso.

La propuesta contempla la instalación de centros de vacunación en cerca de 50 parques industriales y aproximadamente 30 centros empresariales, colegios y demás organismos de la Iniciativa Privada.

“En todos los parques industriales habría un centro de vacunación, que son casi 50 parques, en empresas grandes y en los centros empresariales, de colegios, creo que podríamos juntar unos 30, creo que podríamos abrir más de 50 centros de vacunación”, explicó.

Ante el alza en contagios de Covid-19, pidió a la población hacer su parte y contener la propagación del virus, debido a que la entidad se está exponiendo a la aplicación de más restricciones sanitarias.

“Está la cepa Delta y no podemos actuar como si no estuviera ocurriendo nada y nos exponemos a un nuevo confinamiento y nadie quiere un nuevo confinamiento, podría obstaculizar un regreso a clases. Ahora muchas empresas están en un punto de salir a flote y el cerrar las empresas implicaría el cierre de muchas de ellas, como ocurrió en el 2020, implicaría pérdida de empleos y eso no lo necesitamos”, declaró.

Contagios

De acuerdo con el dirigente de Coparmex, en los centros de trabajo han continuado con la aplicación de protocolos sanitarios y evitar brotes en las empresas, afirmó que la mayoría de los contagios ocurren en actividades sociales, fuera de los espacios laborales.

Hasta el 14 de julio, en la entidad se reportaron 1,098 brotes acumulados, 969 en familias y en el ámbito laboral 68 brotes, entre otros, explicó la directora de los Servicios de Salud, Martina Pérez Rendón.

Este comportamiento, señaló la directora, tiene explicación en que dentro de las empresas se aplican los filtros sanitarios, mediante los protocolos de acceso y al regresar a casa se relajan las medidas.

