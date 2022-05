Monterrey, NL. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador indicó que es la autoridad judicial local quien tiene que decidir sobre la solicitud que le hizo el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, para que AMLO intervenga y se resuelva su situación de cárcel preventiva por presuntos delitos electorales y abuso de autoridad.

“En cuanto al ex gobernador, es muy respetable la decisión de las autoridades, el gobierno del estado tiene tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial y tiene soberanía, es la autoridad local la que tiene que decidir”.

“Yo considero que debe haber un trato, no es de privilegio o excepcional, tiene que tomarse en cuenta la cuestión humanitaria. Y la sospecha de que sea una venganza política, decía el presidente Juárez, ‘no es mi fuerte la venganza’, siendo un asunto que tienen que resolver aquí, Yo soy humanista, hablo de proteger la vida de todos, siento que la justicia es como la medicina, estoy más a favor de la preventiva, que la curativa, es mejor no enfermarse”, enfatizó AMLO.

Sin embargo, respaldó al actual gobernador Samuel García Sepúlveda, al indicar que apenas lleva seis meses en el cargo y que la corrupción es algo que daña en lo personal y social así como estigmatiza, pues antes se robaba y los funcionarios no perdían su credibilidad, por el contrario se les aplaudía y ponía de ejemplo, lo cual es una mancha no sólo para el corrupto sino para toda la familia.

“Le mando un abrazo al ex gobernador que está detenido, independientemente de su asunto y proceso legal, le mando un abrazo”, recalcó el presidente.

En contexto, El Bronco le escribió una carta al presidente, la cual publicó en sus redes sociales, donde mencionó que está muy delicado de salud y permanece injustamente privado de su libertad, “víctima de toda clase de atrocidades jurídicas”.

Se quejó que desde que fue detenido requería atención especializada y se actuó de manera contraria a sus derechos más elementales como es el derecho a la salud.

Caso Debanhi

AMLO se reunió la mañana de este viernes 13 con los padres de Debanhi Escobar Bazaldúa, y se solidarizó con el maestro Mario Escobar y su esposa, quienes están deshechos, “hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad, y en eso, vamos a estar pendientes, y me van a ayudar ustedes, ayuda la transparencia, la denuncia, no hay impunidad, siempre hacer justicia”.