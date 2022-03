Cancún, QR. En el primer bimestre del 2022 llegaron a Cozumel 219 cruceros turísticos con 319,380 pasajeros –sin contar la tripulación–, cifra aún lejos del mismo periodo del 2020, antes de iniciar la pandemia, cuando atracaron 309 trasatlánticos con 918,823 usuarios a bordo.

Lo anterior significa que la isla apenas ha recuperado 34.7% respecto de los niveles previos a la pandemia, hace dos años.

Desde marzo del 2020 y hasta mayo del 2021 Cozumel no captó ni un solo barco, pues no fue sino hasta junio de ese año que se reactivó la industria. Ello le permitió cerrar el año pasado con 353 barcos y 650,017 pasajeros, es decir, en el segundo semestre del 2021 la isla captó apenas 70.7% de lo que llegó en los dos primeros meses del 2020.

En el primer bimestre del 2019 el comparativo es similar, pues la isla captó un total de 291 barcos y 906,024 pasajeros a bordo, es decir, en los primeros dos meses del 2022 la isla sólo registró 35.2% del volumen de turistas de crucero que llegó a recibir el año previo a la crisis sanitaria.

Programación confirmada al 20 de marzo

Entre el 1 y el 20 de marzo la programación confirmada hasta el momento es de 81 cruceros para los tres muelles con que cuenta la isla de Cozumel.

De hecho, entre la programación se encuentra la llegada del Wonder of the Seas, de la Royal Caribbean, el crucero más grande del mundo, con 4,394 pasajeros y 2,167 tripulantes, según el reporte de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo.

El crucero tiene capacidad para casi 7,000 pasajeros y 2,300 tripulantes. Además, cuenta con 18 cubiertas y fue construido en el astillero Chantiers de l’Atlantique en Saint-Nazaire, Francia.

Entre sus amenidades está el “Aqua Theater”, un teatro al aire libre con vistas al océano y el “Wonder Playscape”, un mundo submarino con toboganes, paredes para escalar y juegos.

De acuerdo con la compañía naviera, los pasajeros que hayan decidido descender de la embarcación en Cozumel podrán disfrutar de excursiones acuáticas y terrestres con más de veinte operadores certificados a zonas de interés arqueológico y cultural, turismo de aventura, visitar clubes de playa y disfrutar de la belleza del mar caribe, además de disfrutar de los servicios de entretenimiento del área comercial que cuenta con más de 100 locales comerciales con comida internacional y regional, joyerías y una gran variedad de artesanías.

Durante su primer arribo a Cozumel, autoridades y personalidades de la región se dieron cita en las instalaciones de la Terminal Internacional de Cruceros SSA México, para dar la bienvenida oficial al barco.

Después de visitar Cozumel, el barco tomará rumbo a Europa donde visitará Barcelona, España y Roma, Italia, retornando en noviembre con visitas cada dos semanas a Cozumel.

