El incremento a la tarifa del agua en algunas colonias de la Ciudad de México ha sido un tema recurrente, esto luego de que se publicó en la Gaceta Oficial capitalina que los usuarios de 165 colonias deberían pagar 35% más respecto a la tarifa por el uso del servicio de agua, esto en caso de que durante el primer, segundo y tercer bimestre del 2022 registraran un consumo superior a los 60,000 litros.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha defendido que en términos reales este año se cobrarán las mismas tarifas de agua que las que se tenían en 2020, “no hay cambio en las tarifas del agua”, aseguró el lunes durante su conferencia.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que respaldó lo dicho por Sheinbaum Pardo en cuanto a que no existen incrementos en términos reales en las tarifas de cobro de agua para el ejercicio fiscal 2022.

La secretaría indicó que se aplicó a las tarifas un factor de actualización con base en la inflación, el cual señaló, se hace cada año.

#SAFInforma | �� Con relación al supuesto incremento en las tarifas de cobro de agua para el ejercicio fiscal 2022, se aclara que NO existen incrementos en términos reales, únicamente se actualizaron con base en un factor inflacionario. pic.twitter.com/nE8JPfCp6c — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) January 24, 2022

A su vez, destacó lo ya publicado en la Gaceta Oficial respecto al incremento de 35% a la tarifa, el cual será aplicable solamente para aquellos usuarios con uso doméstico de las 165 colonias determinadas, que consuman más de 60,000 litros de agua por bimestre.

Las colonias fueron seleccionadas debido a que tienen un número importante de usuarios de uso doméstico que consumen grandes volúmenes de agua, se lee en el comunicado.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México indicó que esta medida no es con fines recaudatorios, ya que solo es aplicable durante los tres primeros bimestres del año, y los usuarios que no rebasen el consumo determinado no se verán afectados.

“La medida tiene como objetivo principal desincentivar el uso de agua potable para riego de áreas verdes y jardines durante la época de estiaje”, señaló la dependencia capitalina.

¿Cuáles son las colonias en la que los usuarios podrían verse afectados?

En la alcaldía Álvaro Obregón las colonias que entran a esta nueva disposición son: Atlamaya, Barrio la otra banda, Campestre, Chimalistac, Ex-hacienda de Guadalupe Chimalistac, Flor de María, Florida, Guadalupe Inn, Jardines del Pedregal, Las Águilas, Lomas Axomiatla, Lomas de Guadalupe, Lomas de San Angel Inn, Lomas de Santa Fe , Los alpes, Paseo de las Lomas, Pueblo Axotla, Pueblo Tlacopac, Rancho San Francisco del Pueblo San Bartolo Ameyalco , San ÁngeL, San Ángel Inn, San Gabriel, Santa Fe, Santa Fe Centro Ciudad, Santa Fe La Loma, Santa Fe Peña Blanca y Villa Verdun.

Mientras que en Benito Juárez son: Acacias, Actipan, Ampliación Napoles, Atenor Salas, Ciudad de los deportes, Crédito Constructor, Del Valle Centro, Del Valle Norte, Del Valle sur, Extremadura Insurgentes, General Pedro Ma. Anaya, Insurgentes Mixcoac, Insurgentes San Borja, Letrán Valle, Merced Gómez, Mixcoac, Nápoles, Narvarte Oriente, Narvarte Poniente, Noche Buena, Periodista, San José Insurgentes, Santa María Nonoalco, Tlacoquemécatl, Vertiz Narvarte.

En Coyoacán son: Atlántida, Barrio del Niño Jesús, Barrio La Concepción, Barrio Oxtopulco Universidad , San Lucas, Santa Catarina, Cafetales, Campestre Churubusco, Campestre Coyoacán, Churubusco Country Club, Ciudad Jardín, Copilco Universidad, Del Carmen, El Centinela, El parque de Coyoacán, Espartaco, Hermosillo, Insurgentes Cuicuilco, Jardines de Coyoacán, Jardines del Pedregal de San Ángel, Joyas del Pedregal, Las Campanas, Los Cedros, Los Cipreses, Los Girasoles, Los Olivos, Los Sauces, Olímpica, Parque San Andrés, Paseos de Taxqueña, Pprado Churubusco, Prados de Coyoacán, Presidentes Ejidales 1a. Sección, Romero de Terreros, San Diego Churubusco, Santa Cecilia, Villa Coyoacán, Villa Quietud y Xotepingo.

En Cuajimalpa son: Bosques de las Lomas, Campestre Palo Alto, Cooperativa Palo Alto, El Molinito, El Molino, Granjas Palo Alto, Lomas de Vista Hermosa, Santa Fe Cuajimalpa; en Cuauhtémoc son Condesa, Cuauhtémoc Hipódromo, Hipódromo Condesa y Juárez; Magdalena Contreras con Héroes de Padierna, Puente Sierra (San Jerónimo Lídice), San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice y Santa Teresa.

En Miguel Hidalgo son: Anzures, Bosque de las Lomas, Escandón II Sección, Irrigación, Lomas Altas, Lomas de Bezares, Lomas de Chapultepec I Sección, Lomas de Chapultepec II Sección, Lomas de Chapultepec III Sección, Lomas de Chapultepec IV Sección, Lomas de Chapultepec V Sección, Lomas de Chapultepec VI Sección, Lomas de Chapultepec VII Sección, Lomas de Chapultepec VIII Sección, Lomas de Reforma, Lomas de Sotelo, Molino del Rey, Periodista, Polanco I Sección, Polanco II Sección, Polanco III Sección, Polanco IV Sección, Polanco V Sección, Real de las Lomas, San Miguel Chapultepec II Sección, Un hogar para nosotros, así como Verónica Anzures.

En la alcaldía Tlalpan son: Belisario Domínguez, Colinas del Ajusco, Floresta Coyoacán, Fuentes del Pedregal, Hacienda San Juan, Jardines del Ajusco, Jardines en la Montaña Magisterial, Magisterial Coapa, Parque del Pedregal, Prado Coapa 1a. Sección, Prado Coapa 2a. Sección, Prado Coapa 3a. Sección, Rancho los Colorines, Residencial Acoxpa, Residencial Chimalli, Residencial Villa Coapa, Rinconada Coapa 1a sección, Rinconada Coapa 2a Sección, Rinconada Las Hadas, Tlalpan , Tlalpuente, Toriello Guerra, Vergel Coapa, Vergel de coyoacán, Vergel del Sur, Villa Coapa, Villa Olímpica, Zacayucan Peña Pobre.

(Con información de Camila Ayala Espinosa)