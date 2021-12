Pese a que la pandemia de Covid-19 se prolongó por casi dos años, la Ciudad de México logró que sus finanzas locales no se encuentren en una situación de vulnerabilidad que impida la continuación de los proyectos de inversión, aseguró la titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar.

“Vamos a cerrar el año de forma muy responsable, no están las finanzas públicas de la ciudad vulneradas. Logramos una reconversión del presupuesto interno y eso nos va poder permitir hacer un buen cierre y haber hecho frente a esta contingencia”, aseguró en entrevista con El Economista.

De acuerdo con la funcionaria, si bien la pandemia afectó la dinámica económica mundial, en la capital hubo reconfiguración de planes, en donde la prioridad fue cuidar la salud de la población.

“En este caso, lo que ocurrió es que por un factor de vida y de protección de la salud nosotros apagamos los motores de la economía, no hubo un factor exógeno económico que ocasionara esa crisis y que por lo tanto, no permitiera la recuperación”, reiteró.

Al recordar que la capital del país es la entidad que más aporta al PIB nacional (16%) y es la única que ha logrado equilibrar sus ingresos (50% son propios y la otra mitad son recursos de origen federal), precisó que se tuvo que detener el equivalente a 90% de la estructura económica local, que son los servicios, para evitar más contagios y decesos por el nuevo coronavirus.

Después, se realizó la configuración presupuestaria, donde primero se destinaron más recursos a los sectores de salud, “más de 10,000 millones de pesos adicionales para la reconversión de hospitales, compra de equipo médico”.

González Escobar indicó que después de esta toma de decisiones se efectuó la acción de reconfiguración presupuestal, basada en recolectar todas las voces de la Iniciativa Privada, así como en asegurar el proyecto original de gobierno.

“Para nosotros, es particularmente importante volver a prender los motores de la economía, es lo que hicimos en términos de los últimos meses, además de que trabajamos con todos los sectores económicos para proponer un plan de reactivación, directamente con cada una de las cámaras empresariales y empresarios” agregó.

Asimismo, desarrollaron una serie de planes que garantizaran la inversión en infraestructura, en donde se busca que la obra pública sea el mecanismo para que vuelva operar la urbe después del cierre de diversas actividades.

“Hay resultados que son tangibles, está el Cablebús, las líneas 1 y 2 operando, 16 parques, son obras que están y ya se ven, no son una promesa”, remarcó.

“Si se comparan los primeros tres años de esta administración con los primeros tres años de la administración anterior, en términos reales, el presupuesto de inversión que se mide a través del capítulo 5,000 y 6,000 del presupuesto, se incrementó en más de 50%”, dijo

Resultados

La secretaria indicó que el Paquete Económico 2022 pretende la consolidación del plan de gobierno actual, por lo que se proponen 243,000 millones de pesos, “en términos comparativos con el año pasado representa un crecimiento de 7% nominal, son 16,000 millones más, no es una cosa menor”.

“El gobierno central tiene un crecimiento global de 3.3%, el crecimiento de las alcaldías es de 7.9%, esto equivale en términos globales a 18.4% del presupuesto total, es la primera vez que lo tienen las alcaldías”, subrayó.

Recalcó que nuevamente se refuerza el sistema de salud, con un incremento de 14% (más de 13,000 millones de pesos), mientras que el sector educación crece 13% (10,000 millones).

“Vamos a seguir las obras de infraestructura planteadas y a reforzar el programa de movilidad, sobre todo el Metro, crece su presupuesto en 25%, casi 4,000 millones de pesos”, planteó.

“Propuesta de cobro de 2% es un aprovechamiento, no un impuesto”

La propuesta de reforma al artículo 307 TER del Código Fiscal local no busca generar un nuevo impuesto, sino plantea un aprovechamiento que no tiene la intención de afectar las actividades económicas, por el contrario, está enfocado en atacar la evasión fiscal, explicó la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar.

En entrevista con El Economista, dijo que esta nueva propuesta se enfoca en el servicio de intermediación que presentan ciertas plataformas digitales entre sectores económicos para llegar a los consumidores, “es para lo que se usa comúnmente como delivery”.

“No es un impuesto al comercio digital, no está enfocado a ese sector y menos a los ingresos del comercio digital, porque además, ni facultades tenemos”, dijo.

En ese tenor, queda descartado un impuesto en el costo de envío, o que se aplique a las propinas, así como a negocios que cuentan con sus propios sistemas de entrega (como pizzerías, florerías, tiendas departamentales, entre otras). Tampoco se aplicará algún aprovechamiento a los negocios que contraten el envío de sus productos con empresas de logística y transporte.

Luz Elena González recalcó que los aprovechamientos tienen la característica de que legalmente no pueden ser transferibles y donde el sujeto está perfectamente identificable, por lo que los usuarios ni los consumidores tendrán que aportar algún recurso adicional.

“No es un aprovechamiento oneroso, es 2% de ese servicio de intermediación. Ojo, no es del servicio de distribución, no le pega a los repartidores, ni a los consumidores. El aprovechamiento no afecta la reactivación económica, pues sólo se cobrará a las aplicaciones de reparto por efectuar su actividad de intermediarios”, ahondó.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Fiscal, en el marco del proyecto del Paquete Económico 2022. Entre los cambios propuestos se destaca la adición de un nuevo artículo 307 TER que establecería un cobro de 2% del monto total (de ventas), antes de impuestos, por cada entrega de personas físicas o morales que operen, utilicen y/o administren aplicaciones y/o plataformas informáticas para el control, programación y/o geolocalización en dispositivos fijos o móviles, a través de las cuales los usuarios puedan contratar la entrega de paquetería, alimentos, víveres o cualquier tipo de mercancía con entrega en el territorio de la capital.

La secretaria puntualizó que el objetivo es lograr el mejoramiento de vialidades y la infraestructura física, las cuales facilitan el servicio de entrega; añadió que ya comenzó un diálogo con el sector privado para aclarar la situación.

estados@eleconomista.mx