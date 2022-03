Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, negó que el exmandatario, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", esté en prisión por una revancha política, se trata de demostrar que hubo complicidades con otros funcionarios y proveedores; se trata de demostrar que hubo complicidades, que existe un daño al erario y por ello, deben coadyuvar con las autoridades judiciales.

“No es revancha, es simplemente aplicar la ley, hacer justicia, pero eso no nos distrae de lo importante que es la salud, el agua, la seguridad y que el gobierno esté trabajando para su gente”, recalcó.

Aseguró que se tiene que investigar el origen del rancho que El Bronco tiene en el municipio de Galeana, donde hay ganado fino de alta genética y caballos pura sangre que son muy caros. A ello hay que agregar los 2.5 millones de pesos que encontraron durante el cateo y las armas.

“Él está obligado a demostrar el origen lícito de esos bienes, si no, puede ser enriquecimiento u origen de procedencia ilícita”, señaló.

Una de las armas encontradas, comentó, es de uso exclusivo del Ejército, tan sólo por tener esa arma prohibida, merece abrir una carpeta y según la ley amerita prisión preventiva de dos años, consideró.

A esto se deben añadir los presuntos delitos electorales (razón por la que fue detenido el ex gobernador el pasado 15 de marzo en General Terán), la requisa de la Ecovía, y desvíos en el Metro, en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey e Isssteleón, “creo que van a pagar y muy caro, el pésimo gobierno y la corrupción”, advirtió Samuel García.

“Al día de hoy no se ha notificado la (próxima) audiencia (de Jaime Heliodoro “N”), pero sabemos por los medios, que lo más seguro es que será el próximo 11 de abril, lo que le pedimos a las autoridades federales, en este caso a quien le vaya a tocar, al Juez Penal Federal de Control en Cadereyta, que el proceso se realice apegado a derecho, conforme a la Ley”.

“Nuevo León exige justicia y no se vale que argucias de abogados dejen incólume esta primer carpeta de muchas que van contra el ex gobernador, sus secretarios, sus proveedores favoritos, queremos cárcel, pero también, --aunque casi no se da en México--, que regresen lo robado: propiedades, autos de lujo, cuentas bancarias, sus ranchos”.

Por ejemplo, citó lo publicado por El Norte, que el exsecretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, presuntamente habría comprado un terreno del estado cuatro veces más barato. Como se recordará la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en Nuevo León, decidió congelar las cuentas del exfuncionario, al ser acusado de haber triangulado los recursos públicos con proveedores.

“Están todos (los funcionarios del gobierno anterior), hubo complicidad, esta es la primera de muchas audiencias que vamos a estar vigilantes porque como estado de Nuevo León, somos el principal interesado por el daño al erario, eso nos obliga a coadyuvar con los fiscales y a ser actor en los juicios penales”, aseveró García Sepúlveda.

Por otra parte, el abogado defensor de Jaime Rodríguez Calderón, Gabriel García comentó a la prensa que es posible que el próximo 11 de abril el juez federal determine si es o no competente para atraer el caso por el cual, el juez de Control, Carlos Alberto Salas vinculó a proceso y decretó prisión preventiva para el ex mandatario, pero se declaró incompetente para llevar el caso de las firmas para ser candidato a la Presidencia en 2018.

kg