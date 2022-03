Nuevo León

Esto es apenas la punta del iceberg del gobierno de El Bronco: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García aseguró que buscará no afectar la autonomía y debido proceso del ex gobernador, pero anunció que falta sumar otros delitos como el robo de 4,900 millones de pesos en Isssteleón, los desfalcos en Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y los empleados favoritos de la Secretaría de Salud y del propio ex mandatario.