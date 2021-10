Gua dalajara, Jal. Jalisco tiene finanzas estables, gobernabilidad y rumbo, aseguró el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, al rendir su tercer Informe de Gobierno, primero, ante los diputados locales, y más tarde, en un evento público ante representantes de diversos sectores.

El mandatario estatal destacó que pese a la contratación de un crédito por 6,200 millones de pesos para enfrentar la emergencia sanitaria por Covid-19, calificadores internacionales como HR Ratings evalúan los niveles de deuda de Jalisco como “adecuados y manejables”, además de resaltar los ingresos propios como estables.

Con base en información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Alfaro Ramírez destacó tres indicadores que ubican al estado en una mejor posición que la media nacional.

Indicó que Jalisco se ubica como la entidad número 14 con menor nivel en el indicador de deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición; se posiciona en el nivel 11 en el indicador de servicios de la deuda, y es la quinta entidad con mejor nivel en el indicador de obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales.

En cuanto a la deuda per cápita en cada entidad federativa, dijo, “Jalisco es el lugar número 15 en saldos de financiamiento per cápita, muy por debajo de la media nacional. Cada jalisciense debemos 3,518 pesos, cuando el promedio nacional es de 4,507 pesos (...) En la Ciudad de México, el endeudamiento per cápita es del triple del que tenemos en Jalisco”.

El titular del Ejecutivo indicó, asimismo, que con base en la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) 2020 del Inegi, Jalisco es el segundo estado con menor percepción de corrupción por parte de los empresarios hacia las instancias de gobierno.

Obras

En materia de infraestructura de movilidad, Enrique Alfaro resaltó que en los primeros tres años de su gobierno la entidad ha invertido 4,490 millones de pesos en el Peribús, un sistema de BRT que recorrerá la ciudad por el anillo periférico y trasladará 400,000 pasajeros por día.

Se trata, acotó, de la obra de infraestructura en transporte público más importante de América Latina.

