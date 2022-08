En Nuevo León hay un déficit del 50% de técnicos en procesos de moldeo: especialista

Monterrey, NL. En la industria de moldeo e inyección de plástico de Nuevo León, hay un déficit del 50% de técnicos especializados; actualmente se gradúan 150, pero se requieren más de 300, cifra que se incrementará con la llegada de Inversión Extranjera Directa, que requiere este tipo de personal calificado, indicó Ricardo Corona Beltrán, director general del Instituto Mexicano de Innovación y Tecnología en Plásticos y Hule.



“El Clúster de Herramentales está trabajando muy de cerca con la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), para que se gradúen técnicos en procesos de moldeo, en la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón".



A su vez el Instituto Mexicano de Innovación y Tecnología en Plásticos y Hule realiza alianzas con el Conalep para crear la escuela de inyección de plástico, una de las carreras, es la de técnico en diseño de moldes, “que se puedan graduar entre 200 y 300, los cuales se necesitan para las 82 empresas que están llegando al estado o realizan alguna expansión.



Consideró que ante este déficit, las empresas optarán por traer a técnicos especializados para el know how (conocimiento práctico), en el tema de moldes, debido a que en el estado hay pocos especialistas con mucha experiencia.



“Desgraciadamente al escaso personal especializado como técnicos de proceso de plástico los están jalando de todos lados, hay piratería. Un buen técnico con cinco años de experiencia y dominando el idioma inglés, puede estar ganando entre 35,000 a 40,000 pesos”, recalcó.



Por ejemplo, Corning Optical Communications solicita un técnico de procesos de moldeo, con un salario de 30,201 pesos mensuales, de acuerdo con la página de empleos indeed.



Por su parte, las universidades graduaron este año más de 400 ingenieros mecánicos en las principales universidades, y en el Tecnológico de Monterrey se graduaron 113 ingenieros industriales, esto genera ingenieros con alto nivel educativo, el 5% del total se va al extranjero, aseguró Corona Beltrán.



Recomendó que en los dos últimos años de la carrera de ingeniería los jóvenes deben obtener certificaciones de diseño de materiales, y calidad, entre otros.

Hub Médico

A raíz de la pandemia de Covid-19 se formó un HUB de dispositivos médicos, antes de la pandemia había una compañía, ahora son cinco, quienes tuvieron un gran crecimiento, algunas hasta un 300 por ciento.



“Termo Fisher Scientific creció 300%, Smith Medical creció, Corning Optical Communications, probablemente venga (al estado) Becto Dickinson y muchas otras, están viendo que aquí en Monterrey hay gente que sabe hacer dispositivos médicos”, subrayó.



Los dispositivos médicos que se están fabricando en Nuevo León, son aditamentos para las pruebas antidoping, también producen el kit básico para pruebas de Covid-19. Hay empresas que tienen cuartos inocuos donde se realizan pruebas de ADN para investigación de crímenes en Estados Unidos, expresó.



Las otras industrias que han crecido y requieren moldes son la juguetera, automotriz y de electrodomésticos, dijo.

rrg