Guadalajara, Jal. Frente a la emergencia climática que enfrenta el planeta y para mitigar el incremento de la temperatura media global, el sector productivo y las autoridades de Jalisco conformaron la Alianza Empresarial por el Clima.

Empresarios y gobierno buscan descarbonizar la economía del estado con metas establecidas para el año 2050 y mejorar la competitividad del sector industrial tanto a nivel nacional como internacional.

Las empresas que se adhieran a la alianza se comprometen, en el primer año, a reportar y transparentar su inventario de emisiones directas y las asociadas al consumo de electricidad.

Para el segundo año, el compromiso es reportar su inventario de las emisiones que generan en toda la cadena productiva, así como establecer objetivos para alcanzar la carbono neutralidad en el año 2050.

La alianza tendrá como ejes de trabajo la formación de capacidades, esquemas de certificación, mecanismos de precio al carbono que tendrán que ver tanto con incentivos como con los impuestos verdes, y generar una agenda de economía sostenible.

Hasta el pasado 2 de noviembre se habían adherido 21 empresas y 25 cámaras y asociaciones empresariales; entre otras, Diageo, Phillip Morris México y Grupo Aeroportuario del Pacífico, así como organismos y asociaciones empresariales.

“No existe competencia entre nosotros cuando se trata de preservar los recursos naturales en el estado”, señaló el director de la cadena de suministro de Diageo, Guillermo Donayre, al destacar el proyecto Charco Bendito en la laguna de Cajititlán, en el que nueve empresas instaladas en la entidad trabajan en conjunto en la preservación de los recursos hídricos.

“Una importante proporción de nuestras inversiones se destina a iniciativas de conservación de recursos naturales; prueba de ello, son la colaboración y el compromiso que tenemos con las autoridades en la implementación de iniciativas como la Certificación de Agave Responsable Ambiental (ARA)”, indicó.

Sabemos que la industria es parte del problema, pero también es parte de la solución y tenemos que entrarle”, sostuvo el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), Rubén Masayi González Uyeda.

Oportunidad de negocio

“La agenda de economía sostenible es también una oportunidad de negocio (…) En las reuniones con distintos embajadores, sobre todo de países de Europa, absolutamente todos hablan de economía sostenible; es una oportunidad para que los distintos sectores vayan conectándose a esa tendencia que en pocos años será una exigencia del mercado”, comentó, el coordinador estratégico de Desarrollo y Crecimiento Económico de Jalisco, Xavier Orendain.

Indicó que la tendencia actual muestra que habrá un crecimiento exponencial de la inversión sostenible, la imposición de aranceles al carbono por parte de Estados Unidos y Europa, auditorías a cadenas de suministro globales, una demanda de productos sostenibles por parte de los consumidores y una mayor regulación gubernamental.

Frente a ese escenario, empresarios y gobierno decidieron trabajar de manera conjunta para detonar un desarrollo económico bajo en carbono, minimizar los riesgos asociados al cambio climático y crear nuevos nichos para la innovación, el emprendimiento y la atracción de inversión y recursos financieros.

“La emergencia climática requiere la acción conjunta e intersectorial para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como adaptar y reducir nuestra vulnerabilidad a los impactos del cambio climático”, afirmó la coordinadora de Gestión del Territorio del gobierno estatal, Patricia Martínez Barba.

Subrayó que ya existen casos de alianzas similares a escala internacional, como The European Green Deal de la Unión Europea, y Race to Zero de la Organización de las Naciones Unidas por el Cambio Climático de la que Jalisco forma parte.

La Alianza Empresarial por el Clima se presentará en el marco de la Conferencia de las Partes de Cambio Climático COP-26 que se desarrolla en Glasgow, Escocia.

Aunque no pudo asistir personalmente a la cumbre climática por cuestiones de salud, el gobernador Enrique Alfaro indicó que además de la alianza empresarial, la representación de Jalisco presentará al tequila como el primer destilado en el mundo libre de deforestación, así como la primera línea de transporte totalmente eléctrica en todo México.

De igual manera, dijo, se presentará el Plan Metropolitano de Acción Climática que mereció el reconocimiento de la ONU y “que puso a Guadalajara al lado de ciudades como París o Samso en Dinamarca, como líderes en la manera que se aborda el tema climático”.

