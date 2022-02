Para evitar que las administraciones municipales mexiquenses vuelvan a registrar endeudamientos con los proveedores privados y que se garantice una buena praxis de los presupuestos subnacionales, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem) dio a conocer que presentarán una serie de propuestas para que se garantice un mayor control.

En conferencia de prensa, el presidente la Concaem, Gilberto Sauza Martínez, dijo que trabajarán con los integrantes del Congreso local para que se le otorguen más funciones al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

Explicó que lo que se busca es simplificar los tiempos de revisión del OSFEM y así se puedan ver de inmediato los movimientos presupuestarios y financieros de los ayuntamientos; se pretende que los ejercicios de fiscalización sean sobre año corriente, no uno o dos años después.

“El problema son las capacidades limitadas que hoy tiene el OSFEM para auditar a los municipios en el momento oportuno. Apenas el 31 de enero del (2022) se recibió la cuenta pública de los municipios del año 2020 y se empezará a revisar hasta el mes de abril, lo que quiere decir es que hoy no sabemos en realidad de cuánto es el problema financiero real de los municipios”, ahondó.

El líder empresarial local refirió que también hay más propuestas, por ejemplo, que se genere una legislación local enfocada en poner más topes a los endeudamientos para los municipios, otro proyecto busca que se sancione a los ayuntamientos que presenten desviaciones presupuestarias e incumplan con las obligaciones de la Ley de Ingresos de los Municipios.

“La Legislatura debe rechazar la propuesta de endeudamiento de un municipio si esta supera con un porcentaje determinado a sus ingresos. La ley debe establecer que no solo se sancione la conducta, que puede ser desde desvío de recursos o de falta de transparencia, sino también el monto. Necesitamos sanciones y consecuencias ejemplares”, dijo.

A la par, se plantea aplicar sanciones a los presidentes municipales que no hagan los procesos de entrega-recepción de administraciones.

“No podemos seguir viviendo en un país en donde las administraciones huyen en sus últimos días, proponemos sanciones cuando los presidentes municipales no hacen procesos de entrega recepción cuando se debe. No se puede dejar la puerta abierta y que el nuevo alcalde llegue a resolver como pueda”, recalcó el presidente de Concaem.

Gilberto Sauza destacó que esta propuesta viene en sintonía en que a 44 días de que iniciaron las nuevas administraciones municipales del Estado de México, pues no han finiquitado el endeudamiento de los 4,000 millones de pesos a los proveedores mexiquenses.

Esta situación ya está afectando a 2,000 unidades económicas y pone en peligro a más de 18,000 empleos formales.

“Las autoridades, en el mejor de los casos, han reconocido el adeudo que se tiene y que supera los 4,000 millones de pesos, pero eso no significa que se cuente con recursos para cubrirlos o que haya un plan de pago para los proveedores adeudados. Sabemos que no es culpa de las nuevas administraciones, sabemos que no cuentan con recursos ni hay un plan de pagos”, comentó.

Entre los municipios que más concentran adeudos, destacan Naucalpan, Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec.

