Cuatro estados del país buscan replicar el modelo de verificación vehicular de Jalisco

Guadalajara, Jal. Con una inversión de entre 25 y 30 millones de dólares (mdd), la empresa estadounidense Worldwide Environmental Group opera el proyecto de Verificación Responsable en el estado, cuyo modelo planean replicar otras cuatro entidades en el país, para lo cual prevé aumentar “dos o tres veces más” ese capital en los próximos años.



El CEO de la compañía basada en California, Michael Delaney, dijo a El Economista que pese a la larga historia que tiene México en programas de verificación, “ya tiene que implementar un programa más avanzado para el año 2023 y en adelante; ya es el momento para modernizar su sistema de verificación vehicular”.



Aunque no reveló las entidades interesadas en implementar el sistema, adelantó que entre ellas se encuentra Baja California, y otros estados del norte y noroeste del país.



Explicó que a diferencia de otros programas, el de Jalisco es un modelo donde quien invierte es la iniciativa privada y no el gobierno estatal.



“El programa de verificación vehicular en Jalisco es un modelo tipo franquicia, en el cual distintas empresas son las responsables de operar los centros de verificación responsable y nosotros somos la empresa responsable de suministrar todo el paquete tecnológico que es necesario para realizar la verificación vehicular y para garantizar la seguridad y trazabilidad de cada una de las verificaciones”, explicó Delaney.



La empresa tecnológica se encarga, asimismo, de suministrar al gobierno del estado la tecnología para vigilar en tiempo real todos los procesos del programa, de cada vehículo y en cada centro de verificación, con lo cual se inhiben los actos de corrupción.



“Nosotros realizamos la inversión en la tecnología y la suministramos sin ningún costo para los operadores, y la manera en la que recuperamos nuestra inversión es a través de un pago fijo por cada verificación realizada”, dijo el CEO de la compañía.



En el caso de Jalisco, cada automovilista debe pagar 500 pesos por la verificación anual. De ello, la firma tecnológica recibe un pago de 99 pesos por vehículo verificado y luego que el programa se vio interrumpido por la pandemia, el plazo de concesión para la empresa se amplió de 15 a 19 años.



A diferencia de otros programas de verificación, sostuvo el CEO de Worldwide, en éste se eliminan los hologramas que generaban un costo al erario y se sustituyen por calcomanías con tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia) que impiden su falsificación.



“Estamos para invertir; nosotros no hemos vendido nada, no estamos para vender, estamos para invertir en México y ayudar a los gobiernos estatales a implementar programas de verificación vehicular de otro nivel”, refirió.



