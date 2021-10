Puebla, Pue. Debido a la falta de inversionistas, el Club de Empresarios de Puebla mantiene parada desde el 2017 la construcción de su sede, que incluiría dos torres de departamentos, edificio de oficinas y plaza comercial, proyecto que costaría 100 millones de dólares y estaría ubicado al sur de la Angelópolis.

Antonio Yitani Maccise, presidente del organismo, con 150 empresarios, expuso que si hubieran avanzado en las obras, que estaban contempladas a tres años, para este 2021 debería estar terminado, pero no se logró.

Indicó que el complejo se quedó sólo en cimientos y no avanzó, porque también las constructoras contratadas no cumplieron con los compromisos a la par de que no se tenía el capital para avanzar.

Mencionó que la pandemia de Covid-19 y los efectos económicos que generó no contribuyeron a retomar el proyecto, porque los empresarios están enfocados en recuperarse en lo que resta del año y durante el 2022.

“La obra se quedó parada al inicio, hay más de 60 pilotes enterrados 25 metros hacia abajo, es una inversión fuerte que se ha quedado ahí”, dijo Yitani Maccise.

Expuso que están viendo la posibilidad de reactivar las obras, sin embargo, concuerdan en que la situación económica no es favorable para el desarrollo del proyecto.

En la actualidad, este organismo tiene sus oficinas en un conocido hotel de la ciudad de Puebla, hacia el norponiente, donde en ocasiones algunas cámaras empresariales llegan a tener sus eventos.

De acuerdo con el proyecto que se presentó en su momento, la sede del organismo empresarial estaría en la torre C de 29 pisos, misma en la que también se ubicaría un hotel de 5 estrellas, cuyo espacio destinado para su operación será de 12 niveles, mismo número de áreas que se designarían a oficinas que se ubicarán a partir del piso 18 de este edificio. En total serían 120 espacios disponibles para oficinas y el hotel constará de 125 cuartos.

Expectativas

Por otro lado, el empresario comentó que apenas se tienen visos de la recuperación económica, por lo que confió en que en el 2022 se pueda normalizar la actividad productiva y, con ello, las inversiones.

Como efecto de la pandemia se tuvieron despidos, aseveró, pero se han conservado la mayoría y en el próximo año hay buenas expectativas de inversiones para la recuperación de mano de obra.

