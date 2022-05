Con el objetivo de sustituir el mayor número de unidades vehiculares orientadas al transporte público masivo, el Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que para este año se están efectuando dos procesos de licitaciones públicas internacionales enfocadas en la adquisición de trolebuses para el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros (RTP).

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló que las dos licitaciones contemplan una inversión de 1,450 millones de pesos para adquirir 100 trolebuses del STE y 170 autobuses RTP.

“Para nosotros, la apuesta es al transporte público (...) Somos la ciudad, quizá del mundo, que más autobuses y trolebuses eléctricos está adquiriendo en los últimos años”, aseguró.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous Loaeza, destacó que los criterios de las licitaciones son los mismos que se han utilizado en el pasado; en donde se hace el Anexo Técnico, se abre la competencia a todos los proveedores que estén en posibilidades de cumplir y se toma la mejor propuesta.

A la par, ahondó que parte de estas inversiones se han podido ejecutar por los desarrolladores inmobiliarios, ya que se generaron nuevas rutas de participación para que los empresarios efectúen acciones de mitigación.

“El desarrollo inmobiliario tiene un impacto en la vida de muchísimas personas y un impacto en las colonias, no solo se trata de los desarrolladores, no solo se trata de quienes ocupan esas oficinas o esas viviendas, sino también el impacto que tiene en la ciudad (...) Es la primera vez que se hace una adquisición así, pero no será la última porque, con los desarrollos inmobiliarios, los impactos de movilidad están dirigidos hacia mejorar la movilidad”, acentuó.

Publican licitación

Este anuncio se suma a lo dado a conocer este lunes en la Gaceta Oficial local, donde se detalló el proceso de licitación para comprar los 100 trolebuses para el STE.

El costo de las bases es de 25,000 pesos y la fecha límite para adquirirlas es el próximo miércoles 11 de mayo, informó el documento.

Al respecto, el director general del STE, Martín López Delgado, señaló que cada unidad debe contar con 12 metros con capacidad para 85 pasajeros, tienen que ser Cero Emisiones, de accesibilidad universal.

De estos vehículos, reveló que 30 unidades eléctricas serán asignadas al Corredor de Eje Central y 70 para renovar la flota vehicular del depósito Aragón que otorga servicio a las Líneas 4, 5, 6 y 8 para tener intervalos de espera de 5 minutos.

“La licitación formal inició hoy (lunes), con la publicación de las bases, durante este mes se va a llevar a cabo la Visita Técnica, la Junta de Aclaración y también se van a recibir las propuestas por los proveedores participantes, de tal suerte que el 20 de mayo se cuente con la entrega formal de estas propuestas y el 27 de mayo se dé el fallo del proveedor ganador”, dijo.

El tiempo de fabricación de las 100 unidades es de cuatro meses y para diciembre deben prestar servicio.

Corte

Sheinbaum Pardo indicó que si se hace un corte de caja, que implica del año 2019 al 2022, se podrá constatar que se ha hecho una inversión por 2,266 millones de pesos para renovar el parque vehicular de los RTP (se adquirieron 467 unidades).

En tanto, en el mismo periodo, dio a conocer que se destinaron alrededor de 2,478 millones de pesos para la compra de 293 nuevos trolebuses.

Lajous Loaeza destacó que antes del 2019 habían pasado 22 años en los que no se había adquirido ningún trolebús.

Las adquisiciones de estas nuevas unidades también estarán integradas para el pago con la Tarjeta de Movilidad Integrada.

