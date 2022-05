El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, criticó la decisión de Claudia Sheinbaum de rescindir el contrato que el gobierno de la Ciudad de México firmó con DNV Energy Systems México, empresa responsable de indagar las causas del colapso del tramo elevado de la Línea 12 del Metro.

“Hasta hace unos días, Claudia Sheinbaum elogiaba a la empresa noruega DNV, misma que contrató para los peritajes de la Línea 12. Ya con informe en mano, cambió de opinión y hasta los quiere criminalizar porque no le gustaron los resultados. ¿Qué esconde la jefa de Gobierno?”, posteó el panista en redes sociales.

Desde Aguascalientes, el dirigente nacional panista exigió que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México “rinda cuentas respecto de la tragedia de la Línea 12, que no oculte la información y que no desconozca la investigación.

“Los responsables de la Línea 12 del Metro son Marcelo Ebrard; Mario Delgado, por acción, y, por omisión, Claudia Sheinbaum por no darle mantenimiento. Tienen que dar la cara, tienen que responder’’.

Ahora resulta, dijo, que a Sheinbaum “ya no le gustó” el último informe de DNV porque revela que “es responsable porque no le dio mantenimiento oportuno y que todo esto costó la vida de 26 personas por la que nadie ha pagado; que no hay justicia y que la Línea 12 del Metro estuvo mal hecha, porque cambiaron las especificaciones, la ruta, las dimensiones de los vagones y el peso, y por lo tanto no fue una obra que pudo haberse mantenido bien… y que provocó que Marcelo Ebrard tuviera que salir del país y regresar hasta que ganara López Obrador porque tenía una investigación abierta…’’

La senadora Kenia López Rabadán también fustigó contra Sheinbaum:

“Que no se le olvide a la señora Sheinbaum que el informe de DNV fue pagado con recursos públicos y, por tanto, debe hacerse público. Es una ruindad utilizar la tragedia de los mexicanos para conservarse en el poder”.

La decisión de rescindir el contrato a la empresa DNV, afirmó, “sólo refleja el rostro más autoritario de quien está al frente del Gobierno de la Ciudad de México. Todo parece indicar que el requisito que debía contener el informe era librarla a ella y a sus colaboradores de las responsabilidades por el siniestro”.

rolando.ramos@eleconomista.mx