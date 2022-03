Querétaro, Qro. Frente al proceso de recuperación por el que pasa la industria aeroespacial local, compañías del sector han comenzado a disputarse el personal, debido a la escasez de perfiles con experiencia en esta actividad.

Esta situación ha generado que entre las empresas oferten alzas de 30, 50 e incluso 100% en la percepción salarial de algunos perfiles, con la finalidad de atraer talento, explicó el presidente del Aeroclúster de Querétaro, Juan Carlos Corral Martin.

“Hay gente que se mueve de una compañía a otra por 30, 50 o 100% más (de salario). Actualmente en Querétaro hay gente que se mueve de una compañía a otra: duplicándole el salario. Esto va a ser inflacionista”, expuso.

Antes de la pandemia, expuso, el sector empleaba a cerca de 10,000 personas en el estado, de los cuales perdió 20% (2,000) debido al impacto que tuvo la contingencia sanitaria en el sector; los huecos que se dejaron son los puestos de trabajo que se busca suplir actualmente.

“Empezamos a recuperarlo en cifras importantes (el empleo), la realidad es que está trayendo una competencia entre las compañías para atraer talento, quitándonos personas de unas compañías a otras. Lamentablemente es una situación en la que no podemos hacer nada, no podemos llegar a acuerdos porque son ilegales”, expuso.

En este contexto, destacó que el principal beneficiado es el trabajador que puede cambiar de empleo y optar por la oferta salarial más atractiva.

No obstante, precisó que a largo plazo será un problema para la industria y para la competitividad de Querétaro, en caso de que los incrementos salariales que se presentan en la entidad no tengan la misma tendencia al alza en el resto del mundo.

“Va a haber un beneficiado de toda esta guerra: las persona, van a conseguir mejores salarios. En una guerra por salarios y por atraer talento el beneficiado va a ser el empleado, pero hay un problema que si estos salarios crecen a un ritmo muy superior al resto del mundo, Querétaro va a perder competitividad en un futuro”, declaró.

Los perfiles en ingeniería, expuso, son los trabajadores que más se están disputando entre las empresas del ramo aeroespacial; no obstante, destacó, hay ramas como la industria automotriz y de tecnologías de la información que también están absorbiendo personal que laboraba en la industria aeroespacial.

Aun cuando en Querétaro se cuenta con diversas instituciones de educación superior que forman perfiles para esta industria, la problemática se centra en encontrar trabajadores con experiencia en el sector, explicó.

“Las compañías también necesitamos gente con experiencia, no solamente egresados, de esa gente con experiencia no nos sobra y entonces competimos unas con otras y si no están en la calle en paro, que no están (los trabajadores), tenemos que quitárselos a las compañías, luchamos para traerlos, es lo que está ocurriendo y los salarios se están elevando”, añadió.