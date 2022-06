Querétaro, Qro. Frente a la tendencia al alza en los contagios de Covid-19, la Secretaría del Trabajo del estado frenará la emisión de permisos laborales para adolescentes de 16 y 17 años.

Esta medida ya se aplicó previamente, en el marco de la pandemia, con la finalidad de evitar riesgos de contagios en este sector poblacional, refirió la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

“Hubo un momento en el que los suspendimos en pandemia, con la finalidad de no exponer a los adolescentes, no se otorgaron estos permisos; hubo una nueva activación en los momentos en que estábamos con un mayor control, pero ahora vamos a volver a frenar estos permisos, dado que nos encontramos en una siguiente ola, la intención es que no haya autorización” declaró.

Tras levantar la pasada restricción, la dependencia recibió alrededor de 100 solicitudes de permisos para que jóvenes se emplearan.

La emisión de este consentimiento requiere de la autorización de quien ejerce la patria potestad; posteriormente, la Secretaría del Trabajo da seguimiento para corroborar que la contratación se efectúe con apego a la ley.

“La secretaría de autorización con algunos datos muy específicos para dar seguimiento, que esta relación laboral se establezca en términos de la ley, lo que evitamos a toda costa es que un menor pueda emplearse, porque no está en condiciones, ni la ley lo posibilita”, declaró.

Para evitar que se incurra en emplear a infantes, diversas instancias locales implementan inspecciones.

Frente a lo que se vaticina como una quinta ola de contagios, explicó que los trabajadores y los empleadores ya están habituados a implementar protocolos sanitarios y a acordar la ausencia del colaborador, en caso de presentar la enfermedad.

“Hay que recordar que sí nos encontramos en otra fase, hasta este momento, no como reporte (que tenga la dependencia) porque las empresas ya están habituadas a la implementación de los protocolos y bueno ante la notificación de un empleado que se encuentra en esta situación, pues obviamente lo prudente es que descanse en su hogar”, explicó.

Mientras tanto, de enero al 20 de junio, la dependencia estatal ha brindado 3,000 asesorías tanto a trabajadores como a sindicatos, relacionadas principalmente con el cumplimiento de prestaciones laborales.

La unidad de inspección realiza en promedio 100 visitas mensuales en centros de trabajo, con la finalidad de constatar las condiciones de trabajo.

Al corte de mayo, en el estado se contabilizó a 651,828 trabajadores formales inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la industria de la transformación se mantuvo como la principal empleadora, con 36.5% de los puestos laborales; enseguida, los servicios para empresas, personas y el hogar con 19.1% y el comercio con 16.6 por ciento.

estados@eleconomista.mx

kg