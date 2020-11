La propuesta de modificaciones al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 que presentó la Alianza Federalista, el pasado viernes, incluye el resarcimiento de los 182,937.55 millones de pesos detectados como pérdida para las entidades desde el gasto federalizado para el año entrante, a través del uso de 86,546.02 millones de pesos, 47.31% del total.

Para el etiquetado de programas con presupuesto federalizado como garantía para su ejecución en entidades y municipios, por 60,715.80 millones de pesos. Así como un incremento de recursos a distintos programas de Convenios y del Fondo Regional, Metropolitano y de Accesibilidad en el transporte público para personas con discapacidad (Ramo 23), respetando el monto asignado en el PEF 2021, que ascendió a 16,772.20 millones de pesos.

La tercera propuesta es tener un incremento de presupuesto para proyectos de inversión federalizables, a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y subsanar la pérdida de estos recursos para el 2021 (9,058 millones de pesos).

El plan también incluye 96,391.53 millones, es decir, 52.69% del total, bajo los principios redistributivo (población) y compensatorio (aprobación del Producto Interno Bruto nacional).

En el caso de la transferencia presupuestal a entidades por concepto de Convenios, se propone etiquetar como presupuesto federalizado a distintos programas de convenios con la partida específica 43801 Subsidios a Entidades Federativas y municipios, al menos con la proporción federalizable que contaban en el 2020.

De acuerdo con la Alianza Federalista “esto no tendrá un impacto presupuestario ya que estos fondos cuentan con este presupuesto en el PPEF 2021, sólo se etiquetaría para que sea clasificado como Convenios entre la Federación y las entidades federativas y municipios, respetando las proporciones establecidas en el PEF 2020”.

En cuanto a la transferencia presupuestal para entidades por concepto de Convenios, al tema que le dedican más recursos es a la atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral. La propuesta inicial del PPEF es de 74,766.71 millones de pesos, con el componente federalizado, dicha propuesta se reduce a 42,678.65 millones.

En el incremento propuesto a proyectos de inversión federalizables con SCT, se plantea generar una bolsa de infraestructura carretera desde el gasto centralizado que vaya distribuido a entidades federativas que no cuentan con presupuesto de infraestructura carretera en el PPEF 2021.

Dicha propuesta es por 31,309.76 millones de pesos, es decir, aumentar 9,058.02 millones con respecto a lo programado para infraestructura carretera en el 2021.

El pasado viernes 6 de noviembre los mandatarios de Michoacán, Silvano Aureoles; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, a nombre de los 10 gobernadores integrantes de la Alianza Federalista, presentaron esta propuesta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Convención Nacional

En tanto, José Carlos Rodríguez Pueblita, socio fundador de Pondera Lab, firma especializada en ciencia de datos, aseguró que la Convención Nacional Hacendaria que tanto se necesita hacer para revisar el actual pacto fiscal no se efectuará hasta después de los cambios de administraciones estatales.

En entrevista con El Economista, expuso que el gobierno federal esperará a que termine el proceso electoral del 2021 para así poder negociar con los nuevos mandatarios estatales las fórmulas de asignación de recursos federales, como participaciones y aportaciones.

Esto podría afectar de alguna manera a los gobernadores que conforman la Alianza Federalista, ya que algunos se encuentran en sus últimos tramos de gobernanza, como es el caso de Michoacán, Colima y Chihuahua, que tienen elecciones el próximo año.

“Va a ser después de ver quiénes son los nuevos 15 gobernadores, antes no. Antes la Federación no va a aceptar, no va a aceptar sentarse con gobernadores que ya van de salida. La Federación aceptará con los gobernadores que irán llegando y sobre todo le apostará a que sean gobernadores que comparten en gran parte su visión, estamos diciendo que sería hasta la segunda mitad del 2021 o hasta 2022; ahí sería políticamente viable”, expuso.

Los 10 mandatarios que conforman la Alianza Federalista (Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Jalisco, Colima, Chihuahua, Guanajuato y Aguascalientes) son los que más han solicitado modificaciones en la Ley de Coordinación Fiscal, para que se genere una distribución más equitativa y justa de los recursos, además de que tengan más facultades recaudatorias; la discusión ha provocado que se salieran de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

El próximo año, el 6 de junio, en 15 estados se presentan elecciones. De acuerdo con la Conago, en Michoacán el cambio de gobierno podría ser el 30 de septiembre, porque ese día terminará la administración actual. En Chihuahua, la administración actual concluirá su periodo el 7 de septiembre y en Colima, el 31 de octubre.

Puntos a discutir

Sobre los puntos que tendrán que revisarse y definirse para la discusión del pacto fiscal, el especialista manifestó que primero deberán centrarse en la concurrencia de responsabilidad, esto tiene que ver con la revisión de las fórmulas de asignación, pero también sobre el papel que tienen todos los niveles de gobierno en la recaudación e implementación de recursos.

Alternativas por México realizará encuesta nacional

Con el objetivo de identificar la situación económica y financiera real que atraviesan las personas en cada municipio del país a raíz de la pandemia de Covid-19, y generar propuestas de solución, la organización civil Alternativas por México realizará una consulta nacional a partir del próximo jueves.

El presidente ejecutivo de Alternativas por México, Manuel Herrera Vega, también expresidente de la Concamin y actual presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, indicó que la consulta denominada “Alternativas para salir adelante”, busca “identificar qué es lo que a las personas les está preocupando, qué es lo que les está afectando, qué es lo que les duele en materia económica y de ingresos”.

Frente a los problemas económicos que atraviesa la población por la coyuntura de la contingencia sanitaria, se deben generar trajes a la medida que partan desde el ámbito municipal hacia lo nacional.

