Cancún, QR. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisará el desempeño y cumplimiento de determinadas obras de los primeros 5 tramos del Tren Maya.

Están programadas para este año también auditorías a obras asociadas a la vía férrea que no han comenzado o que ya no se realizarán porque ya no forman parte del nuevo trazo, según consigna el Diario Oficial de la Federación, donde se informa sobre la calendarización de estas verificaciones de cumplimiento a inversiones físicas correspondientes a la Cuenta Pública 2021 del gobierno federal.

En el listado se mencionan un total de 15 auditorías, entre las que se incluye la Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Construcción de la Vía Férrea Electrificada del Tren Maya, Incluida la Adecuación de la Plataforma de la Carretera Existente, Correspondiente al Tramo Playa del Carmen Norte a Tulum Norte, es decir, la adecuación y el tendido eléctrico para la carretera 307 por la cual ya no va a circular el Tren Maya debido a que hace un mes se cambió el trazo.

En este mismo tramo de Playa del Carmen también se encuentran las obras canceladas desde finales de enero de este año, cuando el titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, anunció que el Tren Maya ya no correría al centro de la carretera 307, por lo que se cancelaban los trabajos de hincado de pilares que hasta ese momento tenían más de cinco meses de avance.

También se auditará la elaboración del Proyecto Ejecutivo del Tramo 5 Norte del Tren Maya, Playa del Carmen Norte-Cancún Sur; sin embargo, la Sedena lanzó la licitación para la elaboración de los proyectos ejecutivos de los tramos 5 norte, 6 y 7 en enero del 2022, con una inversión anunciada para este año por 1,556 millones de pesos.

La ASF verificará la Modernización, Rehabilitación, Conservación, Operación y Mantenimiento de la Carretera Cancún-Tulum, la cual se iba a ampliar y mejorar porque el Tren Maya correría al centro de la misma, pero con el cambio trazo la vía ya no correrá por esta vialidad. Otra de las auditorías anunciadas es para el Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía.

