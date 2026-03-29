Sindicato del Monte de Piedad exige mesa de negociación pública con el Patronato

Tras casi seis meses de huelga y ante el reciente anuncio de la administración del Nacional Monte de Piedad de solicitar un arbitraje ante la Secretaría del Trabajo, Arturo Zayún, secretario General del sindicato, mantuvo una posición firme. El dirigente señaló que el conflicto no se resolverá con intermediarios sin poder de decisión, sino únicamente con la presencia directa del Patronato en una mesa de negociación que sea abierta y pública para evitar más engaños a la sociedad.

En entrevista, el líder sindical desmintió que los trabajadores estén entorpeciendo el diálogo. Por el contrario, subrayó que la estrategia de la institución ha sido enviar representantes, principalmente abogados externos y empleados de confianza, que carecen de facultades legales para concretar acuerdos definitivos. Esta situación, según Zayún, ha extendido el conflicto de manera innecesaria mientras los directivos mantienen sus privilegios económicos.

Zayún fue enfático al explicar por qué el sindicato no acepta la propuesta de arbitraje lanzada por la directiva. Según el dirigente, la administración pretende someter a revisión 19 cláusulas nuevas que no forman parte del pliego de violaciones que originó la huelga, lo cual calificó como una maniobra distractora.

"Nosotros estamos convencidos de que no podemos poner en manos de terceros el que la administración cumpla con el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). El arbitraje que ellos piden es un engaño porque quieren meter cláusulas que no son motivo del estallamiento de huelga. Lo que saquen de ahí sería ganancia para ellos sobre derechos ya adquiridos", afirmó Zayún.

El secretario recordó que en marzo de 2024 el sindicato ya realizó un sacrificio significativo al aceptar la reducción de la nómina en más de un 50%, ampliar la jornada laboral en cinco horas semanales y ceder en prestaciones de salud y jubilación para dar viabilidad a la institución, compromisos que la administración comenzó a incumplir apenas dos meses después.

Cláusulas en disputa y el llamado a la transparencia

Mientras la institución busca discutir 19 puntos ajenos al conflicto actual, el sindicato sostiene que la huelga se mantiene estrictamente por el incumplimiento de cláusulas previamente pactadas y sancionadas por la autoridad laboral.

Los puntos críticos que sí corresponden revisar son el respeto al escalafón y las vacantes mediante boletinaciones y ascensos que la administración se niega a reconocer, así como el pago de prestaciones devengadas como aguinaldos, ahorros y quincenas retenidas a los trabajadores.

Para el sindicato, la solución pasa por una mesa de negociación pública donde los medios de comunicación y la sociedad puedan atestiguar los ofrecimientos reales.

Zayún criticó que, mientras los trabajadores sufren el desgaste económico, los miembros del Patronato han incrementado sus ingresos de manera desproporcionada, pasando de percibir un millón de pesos anuales a seis millones, según datos presentados ante el SAT.

Finalmente, el líder sindical hizo un llamado a la autoridad laboral para que convoque obligatoriamente a los integrantes del Patronato, ya que es la máxima autoridad y la única con capacidad de resolución.

Zayún lamentó que la administración esté cobrando intereses a los clientes durante el tiempo que el Monte ha estado cerrado, calificándolo como una injusticia para la clientela que solo busca recuperar sus prendas.