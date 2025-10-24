Volkswagen asegura producción en sus plantas alemanas pese a falta de chips de Nexperia

Volkswagen producirá con normalidad en sus plantas alemanas durante la próxima semana, mientras trabaja para proteger sus cadenas de suministro de la disputa sobre el fabricante de chips holandés Nexperia, pero advirtió este viernes de la posibilidad de algunos efectos a corto plazo en su red.

La prohibición china de exportar chips de Nexperia ha sacudido las cadenas de suministro del sector de la automoción y otras industrias, obligando a las empresas a buscar alternativas en medio de dudas sobre cuánto tiempo pueden durar las existencias.

La producción en las plantas alemanas de Volkswagen está asegurada hasta el jueves 30 de octubre inclusive, según un comunicado. El día siguiente es festivo en algunas partes de Alemania, donde se encuentran las plantas de Wolfsburgo y Zwickau.

Una fuente dijo a Reuters que la producción en la planta principal de Wolfsburgo continuará según lo previsto la próxima semana, aunque hay incertidumbre más allá de esa fecha.

"También en todas las demás plantas de producción alemanas del Grupo Volkswagen, las operaciones para la próxima semana están aseguradas tal y como están las cosas hoy", dijo un portavoz.

El grupo incluye los fabricantes de automóviles de lujo Porsche y Audi, así como Skoda y Seat.

"En general, no se pueden descartar repercusiones a corto plazo en la red de producción del Grupo Volkswagen", dijo el portavoz, añadiendo que la empresa está examinando opciones de abastecimiento alternativas y en contacto con posibles proveedores.