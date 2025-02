La USTR debe involucrarse en migración y narcotráfico cuando se liguen con aranceles: Senado de EU

El titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) debe involucrarse con voz y voto cuando la Administración del presidente Donald Trump discuta y tome decisiones de migración, seguridad nacional o narcotráfico relacionados con la política arancelaria, presionaron líderes del Comité de Finanzas del Senado de ese país.

Tanto el presidente del Comité de Finanzas, Mike Crapo (R-ID) como el miembro de mayor rango Ron Wyden (D-OR) hicieron este posicionamiento durante la audiencia de confirmación de Jamieson Greer como titular de la USTR, en una audiencia celebrada este jueves.

Trump ha firmado órdenes ejecutivas en las que autoriza el establecimiento de altos aranceles si México, Canadá y China no cumplen con ciertas condiciones vinculadas a la migración, el narcotráfico (en especial con el fentanilo) y la seguridad nacional. Tras acuerdos parciales, Trump dio este lunes un plazo de un mes a sus dos países vecinos, no así a China, a quien le aplicó un arancel adicional de 10% a partir de este martes.

“La USTR es el negociador comercial jefe de Estados Unidos. Cada vez que el gobierno de Estados Unidos esté considerando aranceles o algo que implique política comercial, él (Greer) debería ser parte de esas conversaciones, informarnos sobre ellas y solicitar nuestra opinión”, dijo Crapo.

La Constitución de los Estados Unidos otorga al Congreso el poder de decidir sobre la política comercial del país, en particular para imponer aranceles y regular el comercio exterior. El Presidente no tiene autoridad específica sobre el comercio, pero sí sobre los asuntos exteriores.

El papel del Poder Ejecutivo en el comercio se deriva del poder del Presidente para negociar tratados con otras naciones y de las concesiones legislativas de autoridad para ajustar las tasas arancelarias e implementar la política comercial. Al mismo tiempo, el Congreso conserva un papel clave en la supervisión y la configuración de la política comercial de los Estados Unidos y sus resultados.

“Me preocupan las opiniones del candidato (a la USTR, Greer) en lo que respecta al uso de aranceles para ajustar cuentas que no tienen nada que ver con el comercio”, expresó Wyden.

Luego, Wyden expuso que ninguna administración había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles antes de Trump, y en su opinión, esto “es un claro abuso de esa ley”.

“Si la USTR no tiene ningún papel en decisiones como esa, no estoy seguro de cuál es su trabajo. La política comercial internacional es demasiado importante para las familias, los trabajadores, las pequeñas empresas, los fabricantes y los agricultores estadounidenses como para sacrificarla para aparecer en los titulares de los periódicos sobre algún tema no relacionado”, criticó.

Por su parte, en la audiencia, Greer destacó que es fundamental para la seguridad económica y nacional de Estados Unidos que sus cadenas de suministro sean resilientes.

“Necesitamos resiliencia en bienes y servicios estratégicos, cadenas de suministro agrícola y alimentario, y tecnología. Seguimos viviendo en un período de volatilidad global, agitación y conflicto a medida que adversarios extranjeros invaden otros países, construyen sus arsenales nucleares y buscan superar la ventaja tecnológica de Estados Unidos. Si Estados Unidos no tiene una base manufacturera sólida y una economía de innovación, tendrá poco poder duro para disuadir los conflictos y proteger a los estadounidenses”, argumentó.