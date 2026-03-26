Uber, Pony.ai y Verne se alían para lanzar el primer servicio de robotaxis de Europa en Croacia

Uber Technologies ⁠se asoció con Pony.ai y la empresa emergente de ⁠vehículos autónomos Verne para poner en marcha el primer servicio comercial de robotaxis en Europa, cuyo inicio de operaciones está previsto en ⁠Zagreb, la capital de Croacia.

Según ⁠el acuerdo, la empresa china de robotaxis Pony.ai suministrará la tecnología de conducción autónoma, mientras que la empresa emergente croata Verne será la propietaria de la flota y gestionará las operaciones diarias, según informaron las empresas este jueves.

Uber integrará el servicio en su plataforma global de transporte compartido, que funcionará junto con la propia aplicación de Verne dirigida a los clientes.

Las empresas "pretenden trazar una ruta escalable hacia los servicios comerciales de robotaxis en Zagreb y, con el tiempo, potencialmente en otras ciudades europeas y otros mercados, con planes de ampliar la flota a miles de robotaxis en los próximos años", según el comunicado.

Uber también invertirá en Verne, que lleva el nombre del escritor francés Julio Verne, y apoyará su expansión como socio estratégico, como parte del acuerdo.

El trío ya ha iniciado las pruebas en las calles de ⁠Zagreb, y se están llevando a cabo ⁠los preparativos para los ⁠servicios de cobro de tarifas.

Verne liderará los esfuerzos para obtener la aprobación regulatoria ⁠europea para los lanzamientos y coordinará el despliegue de los robotaxis de Pony.ai en las plataformas de Verne y Uber.

Uber ha acumulado colaboraciones con casi una veintena de empresas de tecnología de vehículos autónomos en todos los ámbitos de aplicación, desde robotaxis y camiones hasta robots de reparto por aceras y drones, con el objetivo ⁠de aprovechar el creciente interés por los taxis sin conductor.