El Turismo Comunitario es declarado prioridad de Estado por decreto presidencial

Por Decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum, a partir de este lunes 23 de marzo, el Turismo Comunitario se considera una prioridad de Estado y una actividad esencial para el desarrollo del turismo nacional, la gestión sostenible de los territorios, el cuidado de la riqueza biocultural, la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida de las comunidades.

Además, para apoyar la declaratoria, se crea la Coordinación Nacional para el Fomento del Turismo Comunitario que será presidirá el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y tendrá la participación de la Secretaría de Turismo, cuyo objeto será orientar, impulsar acciones, gestionar esfuerzos públicos, así como coordinar la participación de las instituciones de los tres órdenes de gobierno en la materia.

De acuerdo con el Decreto publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF), dicha Coordinación estará vigente únicamente durante el actual sexenio, “concluyendo su período de existencia el 30 de septiembre de 2030”.

El documento (que estaba listo desde diciembre pasado y fue firmado el 18 de marzo por la presidenta de México) refiere que el objetivo que se busca es favorecer la generación de bienestar y la distribución equitativa de los beneficios entre la población involucrada.

“El Turismo Comunitario nace de la grandeza de nuestras culturas, la riqueza natural de nuestro país y del talento de las personas que trabajan en actividades turísticas y tiene como finalidad promover, desarrollar y consolidar el desarrollo turístico sustentable de municipios, localidades rurales y forestales, pesqueras, así como de comunidades indígenas, afromexicanas, ejidales, comunales y otras formas de organización cooperativa, social y cultural reconocidas por la legislación vigente”, se detalló.

Para su adecuado desarrollo, es necesario implementar estrategias y acciones gubernamentales en coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, con la finalidad de promover y consolidar el desarrollo turístico sostenible de municipios, localidades rurales y forestales, pesqueras, así como de comunidades indígenas, afromexicanas, ejidales y comunales, y otras formas de organización cooperativa, social y cultural reconocidas por la legislación vigente.

En el DOF se precisó que los Destinos de Turismo Comunitario son aquellos territorios conformados por una o más localidades que cuenten con atractivos, vocación o potencial turísticos, gestionados por autoridades o representantes comunitarios, bajo un marco normativo y operativo de atención coordinada entre gobiernos y comunidades, que garantice la sostenibilidad del destino y el uso responsable de recursos naturales y culturales, entre otras actividades.

También que los Prestadores de Servicios de Turismo Comunitario son las personas de las propias comunidades que ofrecen productos o servicios a los turistas, organizadas de forma individual o colectiva, caracterizadas por su contribución a la preservación de la identidad, autenticidad local, el patrimonio natural y biocultural, así como al desarrollo sostenible de los territorios en los que operan.

En su cuenta de Facebook, el director de Fonatur, Sebastían Ramírez, compartió: Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declara de interés público al Turismo Comunitario. Por primera vez se reconoce a este tipo de turismo como prioridad del Estado Mexicano y el Fonatur encabezará la Coordinación Nacional para el Fomento al Turismo Comunitario.