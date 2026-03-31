Trabajadores de Mondelēz México respaldan revisión de contrato colectivo con mayoría a favor del SNAC

Los trabajadores de Mondelēz México ratificaron con una mayoría contundente el convenio de revisión integral de su Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). De acuerdo con el acta final de resultados remitida al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), el proceso de consulta realizado el pasado 30 de marzo de 2026 contó con una participación del 84.5% del padrón de trabajadores con derecho a voto, cumpliendo con los estándares de transparencia exigidos por la reforma laboral.

El Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio, Similares y Conexos de la República Mexicana (SNAC), titular del contrato, informó que el proceso se llevó a cabo en diversas entidades del país bajo los principios de voto personal, libre, secreto y directo.

Los resultados oficiales arrojan que, de un padrón electoral de 2,791 trabajadores con derecho a voto, se emitieron un total de 2,360 sufragios. De estos, 2,260 fueron a favor del convenio, lo que representa el 95.7% de los votos válidos, mientras que 92 trabajadores votaron en contra y se registraron únicamente 8 votos nulos.

El secretario general de la organización sindical, Alejandro Martínez Araiza, hizo constar bajo protesta de decir verdad que la consulta se apegó estrictamente a lo previsto en el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo. Este numeral es el eje rector para asegurar que los acuerdos pactados entre las cúpulas sindicales y las empresas cuenten con el respaldo real de la base trabajadora.

El dirigente sindical resaltó que, a pesar de las intensas campañas en contra de la organización, los trabajadores avalaron el trabajo del SNAC.

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La dirigencia subrayó que se garantizó la secrecía y libertad del voto en todo momento. “Con esta aprobación, Mondelēz México asegura la vigencia de sus relaciones laborales bajo el nuevo modelo de justicia laboral, evitando posibles conflictos de titularidad y garantizando la paz social en sus centros de trabajo”, sostuvo.

El sindicato procederá ahora al resguardo de la documentación, incluyendo el listado de votantes y las boletas, por un periodo de cinco años, tal como lo mandata la ley vigente para efectos de fiscalización por parte de las autoridades laborales.