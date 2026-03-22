Trabajadores de Hulera Tornel ratifican huelga con 883 votos a favor

Tras un proceso de recuento -votaciones- organizado por el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, la plantilla sindicalizada de la Compañía Hulera Tornel decidió mantener el estado de huelga iniciado el pasado 23 de febrero de 2026. Los resultados de la jornada electoral, realizada este domingo 22 de marzo, muestran una inclinación mayoritaria hacia la continuidad del movimiento laboral.

De un padrón de 1,051 trabajadores con derecho a voto, la participación se consolidó con 883 votos a favor de la huelga y 113 votos en contra. El proceso contó con la supervisión de la jueza Graciela Treviño Garza y la secretaria instructora Alma Karina Guevara Espinoza, además de observadores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y representantes de ambas partes. Ante la diferencia numérica de los sufragios, la empresa y el sindicato acordaron el cierre anticipado de la votación al considerar que el resultado era irreversible.

La votación se efectuó bajo los principios de voto personal, libre, directo y secreto, tal como lo establece la reforma laboral vigente. Este recuento ocurre tras el inicio del paro de labores en febrero y reportes de incidentes en las inmediaciones de la planta que no impidieron la afluencia de los votantes.

Integrantes del sindicato señalaron la relevancia de este ejercicio para dar validez legal a su pliego petitorio.

Al respecto, trabajadores de la llantera expresaron que “la gran mayoría de trabajadores hemos refrendado nuestra firme decisión de apoyar totalmente nuestra huelga que estallamos legalmente el pasado 23 de febrero".

Asimismo, el cuerpo laboral manifestó su expectativa de que el resultado acelere la resolución del conflicto con la parte patronal "esperamos que este contundente resultado sirva para que a la brevedad se alcance una solución con nuestro patrón en el cumplimiento de nuestros derechos laborales".

Siguientes pasos

Con la ratificación de la huelga por parte de la mayoría de los empleados, el expediente retorna a las instancias conciliatorias del Tribunal Laboral. El Comité Ejecutivo Nacional del sindicato solicitó a las autoridades que se garantice el cumplimiento de la ley en sus demandas. Por su parte, se espera que la directiva de Compañía Hulera Tornel emita una postura oficial respecto a la disposición de retomar las mesas de negociación para dar fin al paro de labores.