“Tope a precio de la gasolina no cuesta al Estado”

Uno de los objetivos principales de este gobierno es que haya gasolina barata, a un precio al consumidor inferior a los 24 pesos por litro, por ahora gracias al acuerdo nacional que se firmó con los empresarios. Pero con esto no se sacrifica a Petróleos Mexicanos (Pemex), asegura su director general, Víctor Rodríguez Padilla, quien pondera la rentabilidad de todos los negocios de la empresa, ahora organizados verticalmente.

“Hicimos un cálculo para que el acuerdo no le cueste a Pemex. Hicimos un balanceo. Porque tenemos diferentes precios en las diferentes TAD, entonces lo que hicimos fue adaptar el acuerdo para que no diéramos subsidios. Pemex no está para dar subsidios”, dijo el titular de Pemex a El Economista.

Sin embargo, no se pretende colocar un impuesto especial sobre producción y servicio (IEPS) a manera no de impuesto sino de subsidio, sino recaudar lo más que se pueda para programas sociales desde el gobierno federal, incluso cuando los precios internacionales de la gasolina aumenten.

Entonces ¿será Pemex el que asumirá los costos extra, al ofrecer un mismo costo intermedio de transporte y almacén en sus terminales de todo el país?, se preguntó al directivo.

“El acuerdo es el siguiente: Tenemos 73, 74, terminales de distribución en el país. Y en algunas tenemos distribución muy barata y en otras muy cara. Salen muy caras las TAD del Pacífico, pero en el Golfo tenemos una logística más barata. Lo que hicimos fue elevar aquí, aplanar acá (…) Pero logramos bajar, compensar para que tuviéramos un precio nacional uniforme en las TAD, sin perder dinero. Lo que hicimos fue, entre comillas un subsidio cruzado entre logística”, explicó.

Con una participación de más de 70% de la marca Pemex en las estaciones de servicio, Rodríguez Padilla dijo que no se buscará mayor penetración en este segmento ni aplicará políticas depredatorias de precios, porque de cualquier forma Pemex surte a casi todas las gasolineras del país, cuenten o no con su marca.

Y en el negocio de transformación industrial se seguirá en la búsqueda de aumentar la refinación doméstica, con la reconfiguración de dos refinerías a las que se añaden coquizadoras para elaborar gasolinas de mayor calidad.

“Un dato muy interesante es que traemos rendimientos en las refinerías cercanos al 60 por ciento. Eso de que producimos más combustóleo que gasolina, diésel y turbosina es un mito de hace algunos años. Que destruimos valor. Eso ya no es cierto”, dijo el directivo.