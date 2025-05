Telcel pierde clientes por portabilidad numérica en México por primera vez en 17 años

Telcel tuvo una pérdida neta de 7,405 consumidores en el mes de abril de 2025 por concepto de la portabilidad numérica, un derecho que tiene el usuario para migrar de una a otra compañía sin cambiar de número telefónico.

Esta pérdida en cuanto captación neta de usuarios mediante la portabilidad parecería insignificante para Telcel, al ser éste el tercer operador celular de mayor tamaño en América Latina por volumen de usuarios, pero es relevante porque desde que la portabilidad numérica existe en México, desde julio del año 2008, Telcel nunca había perdido usuarios y ligaba 202 meses o 17 años ganando clientes netos, frente a los altibajos que presentaban sus competidores.

Es temprano para conocer qué factor motivó esta pérdida para Telcel, por medio de la portabilidad de números, y pudiera no significar todavía una pérdida seria de ingresos para esa compañía.

“Esta pérdida no implica todavía que es algo malo para la empresa, porque no se ha conocido el perfil de los clientes perdidos; pues no es lo mismo perder clientes de pospago de AT&T, que perder clientes de prepago de Telefónica. Una empresa puede perder más clientes de los que gana, y aun así puede aumentar ingresos”, dijo José Otero, director de la consultora especializada en telecomunicaciones ICT Development Consulting.

Entre los pretextos pudieran estar los derivados de la regulación asimétrica que pesan sobre Telcel desde marzo del año 2014 y que se actualizan en un promedio de cada dos años; también aparece el factor económico, que habría animado a los consumidores a optar por servicios más asequibles, dado que la economía mexicana se expandió un 0.2% en el primer trimestre del año, y tanto que sus competidores directos también han presentado planes de servicio muy agresivos.

Telcel ya cerraba marzo del año 2025 con un trimestre más sin poder regresar a los niveles de usuarios de pospago que tenía en 2020, cuando la emergencia sanitaria por la Covid-19 confinó a las personas en sus hogares y entonces muchos de ellos cambiaron de hábito de uso para con su línea telefónica.

Abril de 2025 fue también un mal mes para Telcel en cuanto portabilidad, porque sus competidores tuvieron ganancias netas de usuarios y los que perdieron, no lo hicieron tanto como en abril de 2024.

Como ejemplo, Movistar tuvo una ganancia neta de 1,599 usuarios en abril y de 95,877 clientes netos para BAIT en el mismo lapso. Por su parte, AT&T perdió 113,679 usuarios en el mes, 19,540 usuarios menos que prefirieron seguir con AT&T como resultado de una mejoría en su servicio y de hecho, AT&T ligó en abril de 2025, cuatro meses con menos pérdidas de usuarios con respecto a los primeros cuatro meses del año pasado.

Otra novedad está en que lo que va del año 2025, Movistar ha sido el principal captador de los usuarios que abandonan Telcel por alguna razón.

De los 1.74 millones de consumidores que dejaron Telcel entre enero y abril de 2025, Telefónica Movistar recibió al 43.88% de ellos, seguida por BAIT de Walmart, que captó un 27.63% del total, y AT&T, que recibió al 22.93% de todos ellos. Hay más noticias: Izzi Telecom le ha arrebatado 34,825 suscriptores celulares a Telcel, y Megacable la quitado otros 30,701 en el periodo. CFE Telecom también se ha llevado 11,364 líneas que estaban sobre la red de Telcel.

El miércoles previo Telcel presentó nuevos planes de servicio de pospago sin plazos forzosos. Esto significa que los consumidores no estarán más sujetos a contratos con tiempos determinados y ello pudiera granjearle a Telcel también nuevos clientes de valor agregado por portabilidad.

Telcel anunció así diez planes de servicio por pospago, con red 5G, más gigabytes de datos móviles incluidos, y minutos y mensajes ilimitados para usar en México, Estados Unidos y Canadá, así como una política de cashback con la que los consumidores pueden ahora comprar más datos móviles; incluso teléfonos.

Estas ofertas aparecieron seis meses después de las nuevas medidas regulatorias del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para Telcel, en su condición de agente preponderante. Telcel tenía seis para ejecutar las nuevas reglas regulatorias, si bien la compañía presentó esos nuevos planes de servicio como una innovación del habilidoso marketing que lo caracteriza.