STRM inició pláticas en STPS por el caso de Atento Servicios, exigen cumplimiento del fallo del MLRR

Francisco Hernández Juárez, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), calificó el reciente fallo bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) —en el caso de Atento Servicios— como un “triunfo histórico” y exigió su cumplimiento.

Hernández Juárez aclaró que este triunfo “beneficia a los trabajadores, no a los gobiernos”, y pone de manifiesto la persistente y grave injerencia empresarial en los procesos de libertad sindical de los trabajadores.

En una conferencia de prensa, Hernández Juárez, acompañado por Marisela Sánchez Rosas, secretaria general de la sección sindical de Atento-Pachuca, anunció que este jueves se reunirán con autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); el objetivo de esta reunión es abordar las acciones que deberá implementar el call center Atento para subsanar irregularidades.

Asimismo, indicó que la resolución alcanzada podría incluso implicar la repetición de las votaciones para determinar la organización sindical titular del contrato colectivo. Esto se debe a que el sindicato actual obtuvo su Constancia de Representatividad mediante violaciones a los derechos de los trabajadores, hecho que fue avalado en su momento por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

“El fallo del Panel del Mecanismo de Respuesta Rápida es contundente, es histórico, pero es importante que nosotros seamos muy precisos en la manera de lograr que se concrete esta decisión y que vaya avanzando, vaya ampliándose el espacio de libertad sindical y de respeto a los derechos de los trabajadores. De manera que, eso de que ganó el gobierno norteamericano y que ganó el gobierno mexicano, o que el gobierno mexicano no reconoce el resultado emitido por el MLRR me parece, con todo respeto, que está de más. Los que ganaron fueron los trabajadores, los que ganaron fueron los compañeros de Atento”, afirmó Hernández Juárez.

En ese sentido, afirmó que tienen definido presentarle a las autoridades laborales las propuestas del propio Mecanismo, y que vienen de mesas anteriores, y que van desde la posibilidad de que haya un nuevo recuento (votaciones), reinstalación de los trabajadores despedidos y que se permita la presencia de sindicato en las instalaciones de la empresa.

Tras destacar que por el momento no tienen más quejas laborales en puerta , afirmó que apoyarán a las organizaciones sindicales que requieran apoyo para la defensa de sus derechos; “para nosotros, es importante que el Mecanismo siga funcionando, porque es evidente que impulsa el cumplimiento de los derechos y de las leyes laborales de cada uno de los trabajadores”, destacó.

Atento Services mantiene presión a trabajadores

Marisela Sánchez, líder de la sección de Atento-Pachuca, narró que aún con el fallo la empresa no ha dejado de presionar a los trabajadores, y por el contrario los amedrenta diciendo que “Atento tuvo la razón, que no tienen que andar buscando otro sindicato si la empresa ya les puso uno”.

A lo anterior, se suma que han despedido mucha gente y de los más de mil trabajadores que operaban, ahora es difícil saber cuántas personas se mantienen laborando, pues “nos cambió de domicilio de operaciones, antes era BBVA y ahora estamos otro lugar”, afirmó.