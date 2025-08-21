México pierde panel laboral del T-MEC en caso del call center Atento Servicios

El Gobierno de México perdió el primer panel laboral, y bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), el fallo fue a favor del gobierno de Estados Unidos quien llevó la queja de los trabajadores del call center Atento Servicios en donde se demostró que sí hay denegación a los derechos laborales.

Esta es la primera vez que un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida resuelve una denegación de derechos y marca el primer caso laboral exitoso bajo el mecanismo de disputas de cualquier acuerdo comercial.

El panel concluyó que se produjo una "denegación de derechos" en el centro de llamadas de Atento, evidenciando una interferencia ilícita y discriminación antisindical por parte de la empresa.

Asimismo, destaca que se creó un clima de temor a través de múltiples intervenciones durante varios meses, así como la discriminación contra la dirección del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, lo que resultó en la "decapitación de la coalición", considerada una grave violación.

Asimismo, el Panel determinó que las medidas implementadas por México no fueron suficientes para remediar la denegación de derechos, dada la gravedad, duración y naturaleza estructural de la situación, ya que las acciones de México no lograron modificar el clima laboral.

El embajador Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, declaró: "La decisión de hoy subraya el compromiso de Estados Unidos de garantizar la correcta aplicación de los derechos laborales en virtud del T-MEC para garantizar la igualdad de condiciones".

Añadió que Estados Unidos continuará utilizando este mecanismo para proteger a empresas y trabajadores estadounidenses y promover el comercio justo.

Cabe destacar que el caso se inició el 28 de noviembre de 2023, cuando el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) presentó una petición al MLRR, en su momento el Representante Comercial de los Estados Unidos solicitó a México que revisara si a los trabajadores de Atento se les negaba el derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva debido a interferencia de la empresa, incluyendo despidos, amenazas y coacción para que los trabajadores retiraran su apoyo al STRM.

Aunque México determinó que hubo una denegación de derechos, consideró que Atento había tomado las medidas necesarias para remediarla. Estados Unidos discrepó de esta determinación, solicitando el 16 de abril de 2024 el establecimiento de este panel para verificar el cumplimiento de la legislación laboral y determinar si los derechos de los trabajadores estaban siendo negados.

El panel realizó una verificación del 12 al 14 de mayo de 2025 y una audiencia en la Ciudad de México del 15 al 16 de mayo de 2025. La determinación del Panel, emitida por escrito a las Partes, se hizo pública el 21 de agosto de 2025 y es definitiva.