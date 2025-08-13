STPS quiere formalizar a los trabajadores aguacateros

El gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en coordinación con el gobierno de Michoacán, tiene como objetivo impulsar la formalización laboral en la industria del aguacate y para ello quieren incorporar a los trabajadores a la seguridad social.

En ese sentido, la dependencia informó que se ha establecido un diálogo abierto con representantes de productores, empacadoras, empresas de corte y el gremio aguacatero.

“En estas reuniones, las autoridades federales y estatales han refrendado su compromiso de trabajar de manera conjunta para construir mecanismos que fortalezcan la formalización, promuevan la productividad y aseguren que el crecimiento de las exportaciones se traduzca en mejores condiciones para los trabajadores. Este diálogo es un paso clave hacia la construcción de acuerdos duraderos con la participación de todos los actores involucrados” indica el comunicado de prensa.

De manera paralela, durante el encuentro, se analizaron los desafíos estructurales que enfrenta el sector para lograr la formalización laboral como la estacionalidad de la producción, pues ello impacta directamente en la continuidad del empleo.

También, el carácter altamente perecedero del aguacate, sobre todo porque exige procesos de cosecha y empaque rápidos y eficientes, lo que puede influir en las condiciones laborales.

La alta rotación de personal: Especialmente notoria en actividades especializadas como el corte; asimismo, la diversidad y gran número de productores, lo cual Implica la necesidad de esfuerzos coordinados a lo largo de toda la cadena de valor.

También se identificó el papel estratégico de las empacadoras, ya que se tratan del enlace clave entre productores y mercados internacionales, con la responsabilidad compartida de impulsar la formalización laboral en toda la cadena.

Por ello, las autoridades buscan soluciones adaptadas a las particularidades productivas de Michoacán para lograr la formalización laboral en este sector estratégico.