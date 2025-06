Sistema de salud privado de México requiere una cirugía mayor; llaman a migrar a un modelo centrado en el valor

El sistema de salud privado en México enfrenta una crisis estructural que exige cambios al modelo actual basado en el pago por servicio, ya que no incentiva la calidad ni alinea los intereses de los hospitales, los médicos, las aseguradoras y los pacientes.

Durante el “3er Congreso de la Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP)”, directivos coincidieron en lo anterior y urgieron a migrar hacia una estructura basada en el valor, con el objetivo de mejorar la calidad, los resultados y reducir costos.

“El sistema de salud mexicana, privado y público, está roto. Estamos en el momento coyuntural que tenemos que ser creativos para buscar una nueva realidad porque el sistema no aguanta mucho más”, manifestó el director general de Centro Médico ABC, José María Zubiría Maqueo.

El actual sistema de pago por servicio, donde los hospitales y médicos reciben más ingresos por realizar más procedimientos, pruebas o días de hospitalización, está en el centro del problema, subrayó el rector de TecSalud -el sistema de salud del Tecnológico de Monterrey-, Guillermo Torre-Amione.

Abundó que en México el panorama es preocupante cuando el 50% del gasto en salud proviene del bolsillo de los pacientes, y solo entre 10 y 12 millones de mexicanos cuentan con seguros privados.

“Tenemos un paciente que está en el hospital cinco o seis días, en terapia intensiva se cobra más, si hacemos más intervenciones, si hacemos más radiología el hospital recibe más dinero, el doctor recibe más dinero. Entonces, el modelo de hoy basado en el pago por servicio no incentiva el indicador de calidad. No incentiva que midamos la calidad, incentiva que midamos el volumen”, reiteró durante su presentación en el Congreso de la ANHP.

Además, enfatizó que en el sistema actual hay descontento, ya que las aseguradoras argumentan que sus márgenes son mínimos o incluso negativos.

Los hospitales, por su parte, consideran que los pagos que reciben son insuficientes y no reflejan los costos reales de atención, por lo que asumir más riesgos presionará sus márgenes.

Por su parte, los pacientes enfrentan cada año aumentos en los seguros médicos, incluso, hay casos donde las alzas han sido de entre 50% y 70% anual. Mientras muchos adultos mayores retirados deben cubrir seguros de salud que superan los 300,000 o incluso 400,000 pesos al año, lo cual es “insostenible”, dijo Guillermo Torre-Amione.

Roberto Bonilla de la Garza, director general corporativo del Grupo Hospitalario San Angel Inn, advirtió que la mayoría de los hospitales privados en México mantiene una fuerte dependencia del sistema de seguros, lo cual representa un riesgo estructural para su sostenibilidad.

“Lo que está pasando es que tenemos un sistema quebrado, un sistema que hoy no tiene vigencia de muchos más años si no hacemos algo diferente”, dijo.

Por lo que estimó que el cambio hacia la un sistema hospitalario de gestión de valor podría tardar entre 15 y 20 años.

En su intervención, el director general de Grupo Angeles Health System, Jesús Ruiz López, explicó que aunque será complicado ver un cambio profundo en el corto plazo, subrayó la importancia de no perder de vista “las bondades que tiene hoy el modelo abierto competitivo… donde los médicos compiten entre sí y se esmeran por dar la mejor calidad, la mejor atención y actualizarse”.

Al tomar la palabra el director general del Hospital Español, José Testas Antón, señaló la urgencia de replantear el sistema de salud privado en México, particularmente en relación con los 12 millones de personas que cuentan con seguro médico privado, pero que no han encontrado un esquema eficiente que reduzca costos.

Criticó la percepción errónea de las compañías de seguros respecto a los costos hospitalarios.

“Un cuarto de hotel para los turistas es barato. Un cuarto de hospital es carísimo, estamos hablando de diferencias de 100 por ciento. Entonces, hay que entender que el hospital no es un hotel, no es un restaurante… Esa es una gran diferencia que no entienden las compañías de seguros”, lamentó.

Por lo que José Testas Antón consideró que debe haber una alineación de intereses y colaboración entre aseguradoras, hospitales y médicos.