Opacidad financiera y erosión de contrato colectivo estancan solución de huelga en Monte de Piedad: Sindicato

El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad se mantiene sin visos de avances, y en ese contexto, la organización sindical que lidera Arturo Zayún, presentó su postura y afirma que prevalece la opacidad financiera en detrimento sistemático de sus condiciones laborales.

Así, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad ha señalado que el núcleo de la disputa no se limita únicamente a la revisión salarial, sino que abarca la preservación del Contrato Colectivo de Trabajo frente a una serie de medidas administrativas que han afectado la estructura operativa y la estabilidad de los empleados en años recientes.

La huelga que estalló el pasado primero de octubre de 2026, tiene como contexto acciones que, según el líder sindical, han afectado a los trabajadores, pues se eliminaron categorías técnicas como los valuadores y el cierre de diversas sucursales en el país.

El sindicato argumenta que estas acciones, sumadas al despido de representantes sindicales y a la falta de capacitación y publicación de vacantes por más de un lustro, han bloqueado las posibilidades de crecimiento profesional y económico de los trabajadores, impactando directamente en sus prestaciones de seguridad social y fondos de jubilación.

En el aspecto financiero, la negativa a negociar bajo los términos actuales de la empresa se sustenta en una percepción de desigualdad en la distribución de los recursos; pues el sindicato denuncia que, mientras los trabajadores de base han enfrentado un estancamiento salarial de tres años, se han registrado incrementos sustanciales en las percepciones de los altos funcionarios de la institución durante el último ejercicio fiscal.

Asimismo, exigen claridad sobre la gestión de activos, específicamente en lo relativo a la venta de metales preciosos y artículos de alta gama, así como el funcionamiento de las entidades concentradoras de bienes.

La postura sindical subraya que la transparencia en las operaciones comerciales de la institución es una condición necesaria para avanzar en cualquier diálogo, “para el gremio, la defensa del contrato colectivo es una cuestión de dignidad laboral que no admite concesiones”, dijo.

En ese sentido, afirmó que mientras la administración mantenga las condiciones de austeridad dirigidas únicamente a la base trabajadora sin clarificar los beneficios de la alta dirección, la resolución de la huelga permanece en un punto de estancamiento.