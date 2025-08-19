Sheinbaum: esta semana se abastecerán 15 millones de medicamentos e insumos

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo anunció la puesta en marcha del nuevo mecanismo de distribución de medicamentos Rutas de la Salud, que en su primera semana entregará 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para 8,061 Unidades Médicas del IMSS Bienestar en 23 estados.

“A partir de hoy entra este nuevo mecanismo de distribución de medicamentos a los centros de salud, y la próxima semana inicia la distribución a todos los hospitales. Los oncológicos ya fueron distribuidos la semana pasada. Vamos avanzando y mejorando este sistema de salud del IMSS Bienestar”, puntualizó en la conferencia matutina.

Durante el anuncio estuvieron enlazados los 23 gobernadoras y gobernadores de entidades que se han sumado al IMSS Bienestar.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que las Rutas de la Salud comenzaron con 1,006 rutas logísticas que entregarán del 19 al 23 de agosto los primeros 10,497 kits con el apoyo logístico de Birmex. Mientras que la próxima semana dicho proceso se realizará en hospitales.

Además, informó el avance de Laboratorio en tu Clínica, en el Estado de México, que cuenta con 576 unidades donde se toman muestras para realizar más de 30 análisis diversos; al día de hoy se han procesado 497,300 estudios de 41,900 pacientes; además diariamente se analizan 3,200 muestras de laboratorio. Anunció que este mes se sumarán al programa la Ciudad de México, Tlaxcala, Quintana Roo y Baja California Sur, con ello habrá 250 unidades tomadoras de muestras y más de 60 laboratorios centrales.

Además, este servicio se extenderá en lo que resta de 2025 a todos los estados en los que tiene presencia el IMSS Bienestar, sistema de salud que ha brindado 29.8 millones de consultas de primer de nivel, es decir 59% de la meta anual de 55 millones de consultas, así como 472,000 cirugías, que es 47% respecto a la meta de un millón de procedimientos.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que a través de la Estrategia 2-30-100 se han realizado 953,872 cirugías, un avance de 47% respecto a la meta de 2 millones en 2025; se han otorgado 16.1 millones de consultas de especialidad: 53% del objetivo de 30 millones; así como 63.1 millones de consultas de medicina familiar, 63% de la meta de 100 millones.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que, para abatir el rezago en cirugías de cataratas, rodilla y próstata, se han realizado 2,217 procedimientos de la meta de 3,068 intervenciones quirúrgicas, lo que representa un avance del 72.26%. Además, detalló que inició la construcción del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; la demolición del inmueble en el que estuvo el Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda” en Tlatelolco, Ciudad de México; y la construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en Díaz Ordaz, Tamaulipas.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, expuso que en México el consumo de bebidas azucaradas está asociado a uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus y a uno de cada siete casos de enfermedades cardiovasculares, por lo que hizo un llamado a la reflexión sobre su consumo, ya que incluso en su versión light o baja en azúcar puede incrementar el riesgo de padecer infartos, hemorragias cerebrales, cambios en la microbiota intestinal, así como hipertensión, pie diabético, úlceras e incluso padecimientos como daño renal crónico o afectaciones en el hígado. Por ello, adelantó, se está por lanzar campañas preventivas desde la infancia para evitar que consuman alimentos chatarra y bebidas azucaradas.