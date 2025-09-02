Sheinbaum y gasolineros renuevan estrategia para estabilizar el precio del combustible

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió la tarde de este martes con empresarios gasolineros para renovar la estrategia para la estabilización del precio del combustible.

A través de su cuenta de la red social X, la mandataria federal compartió un breve video en el que muestra aspectos de su encuentro con empresarios, acompañada por la titular de la secretaría de Energía, Luz Elena González; la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora; y el director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla.

"Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina", dijo la presidenta Sheinbaum en su publicación, sin embargo, no compartió más detalles sobre el acuerdo.

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, el Gobierno federal y el sector empresarial firmaron la "Política Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina en beneficio del pueblo de México", con el cual se buscó que el precio de la gasolina con menos de 91 octanos o regular tipo Magna de Petróleos Mexicanos (Pemex) costara como máximo 24 pesos por litro.

La vigencia del documento que se firmó en aquella ocasión fue por seis meses, periodo durante el cual se acordó realizar evaluaciones periódicas para determinar la efectividad de este programa y realizar los ajustes necesarios.

En los objetivos de la política, se detalló que Pemex instrumentaría en las terminales de almacenamiento y reparto (TAD) un precio mayorista nacional.