Senado de EU confirma a Jamieson Greer como el jefe de Comercio de Trump

El Senado estadounidense confirmó este miércoles a Jamieson Greer como titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), quien tiene por ley las principales competencias en el ámbito del comercio internacional en ese país.

Greer fue nominado por el presidente Donald Trump y será un funcionario clave en la agresiva política arancelaria de la actual administración.

La confirmación da al Gobierno mexicano poco margen de maniobra para negociar con Greer respecto al arancel general de 25% que Trump ordenó imponer a México y Canadá a partir del próximo 4 de marzo, tras una pausa de un mes para tratar de acordar una mayor cooperación de ambos países con respecto a los problemas en Estados Unidos sobre migración, narcotráfico y seguridad nacional y frenar, en su caso, la medida.

“No, no, no voy a detener los aranceles. No. Millones de personas han muerto a causa del fentanilo que entra por la frontera”, dijo Trump este miércoles, durante su primera reunión de Gabinete, en respuesta a una pregunta sobre la entrada en vigor de esos aranceles a partir del 4 de marzo.

“Sí, ellos (México) han sido buenos. Pero eso también se debe a nosotros, en gran parte a nosotros”, añadió Trump sobre la caída de 94% en los cruces irregulares de migrantes respecto al nivel de 2024. “Es muy difícil cruzar la frontera, pero el daño ya está hecho. Hemos perdido millones de personas debido al fentanilo. Viene principalmente de China, pero llega a través de México y Canadá”.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, dijo este martes que planeaba reuniones con funcionarios estadounidenses esta semana, sin precisar con quiénes y reconociendo que todavía no estaba programada una cita hasta entonces, aunque con un acuerdo bilateral de mantener el diálogo.

Ebrard ya se reunió con el secretario de Comercio, Howard Lutnick; pero aún no con Greer, porque estaba impedido para ello por ley, dado que sólo puede hacerlo hasta que esté ratificado por el Senado.

Desde su creación en 1962, la USTR ha sido el principal asesor del Presidente en política comercial. Además, es el negociador comercial principal y lidera el proceso interinstitucional de coordinación de políticas comerciales.

La USTR está a cargo de la Oficina del Representante de los Estados Unidos para las Cuestiones Comerciales. Esta oficina, conocida como la Oficina del USTR, coordina las acciones comerciales del país. También, existen otros organismos federales que desempeñan funciones específicas relacionadas con la política comercial. Estos organismos trabajan en conjunto para asegurar una política comercial efectiva.

La votación para la confirmación de Greer fue de 56 a 43. Algunos senadores demócratas, como John Fetterman (PA), John Hickenlooper (CO), Gary Peters (MI), Elissa Slotkin y Sheldon Whitehouse (RI), se unieron a la mayoría republicana para respaldar a Greer.

Greer fue jefe de gabinete de la USTR durante la primera administración de Trump. Por otro lado, el senador Rand Paul (R-KY) votó en contra, mientras que el senador Kevin Cramer (R-ND) no participó en la votación.

Ebrard trató a Greer cuando se negoció el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un tratado de libre comercio que entró en vigor en julio de 2000, en sustitución del TLCAN, vigente desde enero de 1994.