Selección Nacional de Baloncesto en Silla de Ruedas recibe apoyo de Banco Azteca y Fundación Azteca

Del 9 al 17 de agosto, Bogotá, Colombia, será sede de la IWBF America’s Cup 2025, el torneo continental más relevante del año en baloncesto en silla de ruedas. México estará representado por su selección nacional, con el respaldo decidido de Banco Azteca y Fundación Azteca, quienes se sumaron como aliados estratégicos para hacer posible esta participación.

La Copa América IWBF es un torneo de baloncesto en silla de ruedas que reúne a equipos de las Américas para competir por lugares en los Campeonatos Mundiales de la IWBF. La edición de este año servirá como clasificatorio para los Campeonatos Mundiales de 2026 en Ottawa, Canadá.

Frente a la falta de recursos institucionales, las y los seleccionados recurrieron a redes sociales para solicitar apoyo. El llamado, impulsado por Wheelchair Basquetbol México A.C. (organización liderada por los propios atletas), generó una ola de solidaridad que tuvo la respuesta de forma inmediata por Banco Azteca y Fundación Azteca, quienes intervinieron directamente.

Las instituciones pertenecientes a Grupo Salinas establecieron contacto directo con los equipos a través de un canal de comunicación, asegurando que el apoyo llegara a tiempo y cubriera necesidades concretas.

El pasado 5 de agosto, integrantes de las selecciones nacionales compartieron un mensaje de agradecimiento en redes sociales, reconociendo que este respaldo fue importante para la selección mexicana en su viaje a Bogotá.

“La participación de México en la America’s Cup no sería posible sin el respaldo de Banco Azteca y Fundación Azteca. Su apoyo ha sido clave para que tanto el equipo femenil como el varonil estén en Colombia, representando a nuestro país con dignidad y coraje”, señaló la Lic. Anaisa Pérez Pacheco, presidenta de Wheelchair Basquetbol México A.C.

Desde la desaparición de su federación en 2022, el baloncesto en silla de ruedas en México enfrenta una crisis institucional. Sin embargo, las y los deportistas han decidido no rendirse: rehicieron relaciones internacionales, sanearon cuentas pendientes y, con esfuerzo colectivo, recuperaron su derecho a portar los colores de México en la duela.

El respaldo de Banco Azteca y Fundación Azteca se enmarca en su estrategia institucional “Apoyar Nos Toca”, cuyo objetivo es responder con rapidez y efectividad a causas legítimas que promuevan el talento, la disciplina y el mérito en México.