​Sabritas-Pepsico en riesgo de huelga en Poza Rica, ante rechazo de acuerdo salarial con el sindicato

Este viernes a las 14:00 horas podría estallar la huelga en uno de los centro de trabajo de Sabritas-PepsiCo, de Poza Rica, Veracruz, luego de que no hay un acuerdo entre la empresa y el Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) de su revisión salarial, en la que se incluyen las comisiones de los vendedores de la empresa.

El conflicto escaló, luego de que la empresa decidiera “vaciar” el Centro de Distribución (CEDIS) de este centro de trabajo, tras el posible estallamiento de huelga, pues la negociación se ha venido aplazando desde el mes de abril, tras la negativa para revisar las condiciones de trabajo de los vendedores quienes buscan incrementar el porcentaje de sus comisiones.

En entrevista, Alejandro Martínez, secretario general del SNAC, informó que este conflicto podría amplificarse, ya que “no se descartan huelgas solidarias en otros seis CEDIS ante este tipo de provocaciones”, dijo previo a la audiencia programada para este jueves.

Cabe recordar que desde 2022, trabajadores de distintos CEDIS de PepsiCo en todo el país solicitaron sumarse a las filas del SNAC, debido a que descubrieron que sus centros de trabajo operaban bajo contratos colectivos antiguos no legitimados y sindicatos desconocidos para ellos.

“En cada intento de ejercer su derecho a la libertad sindical –garantizado por la reforma laboral de 2019 y los compromisos internacionales de México– la empresa ha desplegado un patrón coordinado de violaciones a dichos derechos, desde su nivel corporativo (a través de sus equipos legales y sindicatos afines) hasta las jefaturas locales en los centros de trabajo. No se trata de incidentes aislados, sino de una estrategia empresarial sistemática para socavar la voluntad de organización de los trabajadores”, explicó Martínez.

Asimismo, a esta revisión se suman seis de Sabritas y dos de Gamesa (algunas que ya concluyeron), que podrían verse contaminadas por las acciones de la empresa de “vaciar el CEDIS como medida preventiva, a pesar de estar prohibido por la Ley”, añadió el líder del SNAC.

“Estallar una huelga en una bodega vacía ha molestado mucho a los trabajadores; además, es legal porque la empresa prácticamente durante el proceso de emplazamiento y estallamiento tiene embargados los bienes, no pueden llevarse nada y les valió llenaron tres trailers, nos enteramos y se regresaron todos sus vendedores a a bloquear la salida de los trailers”, detalló el dirigente.

Asimismo, añadió que tan sólo en el caso de Poza Rica se han presentado una serie de amenazas e intimidación constantes por parte de gerentes a los trabajadores simpatizantes del SNAC, despido inmediato de líderes sindicales disidentes, y manipulación del proceso democrático (alteración del padrón de votantes e “importación” de personas ajenas el día de la elección).