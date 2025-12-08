Regulador telecom de México aprueba lineamientos de nuevo padrón de telefonía

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó y emitió este lunes 8 de diciembre los nuevos Lineamientos para la identificación de líneas telefónicas móviles, una regulación que permitirá vincular, a partir del 9 de enero de 2026, cada línea telefónica a una persona física o moral, eliminando el anonimato que permite usar este servicio para cometer delitos.

El Pleno de la CRT aprobó por unanimidad el nuevo proceso normativo para iniciar en el territorio nacional la vinculación de líneas telefónicas móviles a personas físicas o morales, luego de integrar los comentarios y observaciones resultado de la Consulta Pública.

Esta nueva regulación formaliza el registro que ya realizan los operadores para el servicio de pospago, y se alinea con las mejores prácticas internacionales para restablecer la confianza en la telefonía celular.

“Es importante resaltar que la información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares”, dijo la autoridad.

Los Lineamientos que entrarán en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán credencial de elector o pasaporte y CURP. Además, las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

“Con estos Lineamientos, la CRT cumple con su mandato de centrar sus esfuerzos regulatorios en beneficiar a las personas, luego de escuchar activamente a la industria de las telecomunicaciones e incorporar los resultados de la Consulta Pública”.

(Con información de Nicolás Lucas.)