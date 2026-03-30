PepsiCo dona tractocamión a red de bancos de alimentos para impulsar la seguridad alimentaria

Celaya, Gto. La Fundación PepsiCo México donó un tractocamión, con capacidad de 22 toneladas, que ayudará a aumentar la capacidad logística, rescate y distribución de ocho bancos de alimentos de Querétaro y de la región del Bajío.

El vehículo permitirá aumentar en un 15% el alcance de ocho bancos de alimentos en la región Centro-Bajío de la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX).

Además, garantizará el acceso seguro a alimentos para más de 160,000 personas para 2030, se destacó durante la entrega física del tractocamión que se llevó a cabo tras la inauguración de la planta de Sabritas en Celaya, Guanajuato.

Desde allí, el camión salió cargado con 15 toneladas de productos de la familia PepsiCo que complementarán las canastas alimentarias que distribuye dicha Red.

Como parte de esta donación y durante el mismo evento, invitados y colaboradores de la empresa de alimentos y bebidas armaron 300 despensas, que contenían productos de la canasta básica y de PepsiCo, como avena y galletas.

Estas despensas se entregarán a familias vulnerables atendidas por el Banco de Alimentos de León, Guanajuato.

La donación del tractocamión es resultado del compromiso que PepsiCo asumió en 2025 con la Red BAMX, e incluyó también dos vehículos adicionales, cámaras de refrigeración para tres bancos y una inversión en el Fondo para el Rescate en el Campo, en beneficio de los 47 bancos que la integran.

En ese espacio, el presidente de la Fundación PepsiCo México, Isaías Martínez, destacó que el compromiso de la empresa no solo es llevar productos a la mesa, sino también generar un impacto positivo en las comunidades donde opera.

Agregó que, a través de programas, colaboradores y comunidades, buscan impulsar la seguridad alimentaria en el país.

Impulso a la seguridad alimentaria

Con iniciativas como Agrovita, PepsiCo promueve la agricultura regenerativa y capacita a pequeños agricultores. A través de Quaker Qrece, se impulsa la alimentación adecuada en niños y niñas de 2 a 5 años con desnutrición leve y moderada.

Por su parte, el programa Hambre Cero tiene como fin mejorar el acceso a alimentos en comunidades vulnerables, mencionó Isaías Martínez, también presidente y director general de PepsiCo Alimentos México.

Lo anterior cobra relevancia si se considera que alrededor de 35 millones de personas o casi uno de cada tres mexicanos viven con inseguridad alimentaria.

Al tomar la palabra, la jefa de la Unidad de Competitividad de la Secretaría de Economía, Andrea Solano, mencionó que el trabajando conjunto fortalece las cadenas de valor en la industria alimentaria, al tiempo que se impulsa la competitividad y se genera derrama social.

“Ustedes (PepsiCo) han escogido el camino correcto y este es el de la prosperidad compartida”, enfatizó.

Desde hace más de 13 años, PepsiCo colabora con la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) con donativos de productos de su portafolio y programas específicos que han apoyado la seguridad alimentaria de comunidades vulnerables en Saltillo, Puebla, Estado de México y otros lugares, beneficiando a más de 1.7 millones de personas.

La multinacional de alimentos y bebidas ha invertido más de 35.3 millones de dólares en iniciativas sociales en México desde el año 2012.

Estos programas han beneficiado a más de 6.3 millones de personas, por el impulso a proyectos que fortalecen la seguridad alimentaria, el acceso al agua y el desarrollo comunitario.

Atributos sustentables

La planta de Sabritas, que PepsiCo inauguró el pasado viernes con una inversión de 467 millones de dólares, está diseñada con atributos sostenibles y equipada con tecnología para reducir su consumo de agua y energía.

La instalación optimiza el uso de estos recursos mediante una planta de potabilización de agua, sistemas de recirculación, captación pluvial, paneles solares e iluminación LED.

Destaca, además, como la más avanzada en América Latina, porque su alto nivel de automatización, robótica e inteligencia artificial, permite que los procesos y operaciones sean más eficientes.

Esto se refleja en la reducción de los tiempos de carga de camiones de 40 a 6.5 minutos y del movimiento de pallets de 15 a 3 minutos.

Además, mantiene la vinculación con el campo mexicano, al utilizar insumos nacionales.

En este complejo se producirán 66,500 toneladas anuales de productos de marcas como Sabritas, Ruffles, Cheetos y Doritos.

PepsiCo trabaja con más de 40,000 agricultores mexicanos y se ubica como el principal comprador de papa en México, con alrededor del 20% de la producción nacional.

Además, cerca del 90% de sus insumos agrícolas, como trigo, plátano y cacao, son de origen nacional, mientras que todo el maíz que utiliza es 100% mexicano.