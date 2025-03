Pemex recortará 5% de personal de confianza en nuevo entorno laboral

Petróleos Mexicanos (Pemex) debe sanear sus finanzas. Ése es el objetivo de su actual dirección general, comandada por Víctor Rodríguez Padilla y en un entorno de cambios, necesita un nuevo consejo de administración, creación de filiales, ajustes en su estructura laboral que ya no tiene subsidiarias y hasta un recorte de 5% -que pueden ser al menos 650 trabajadores- entre los 13,000 empleados de confianza que hoy tiene la empresa.

En entrevista con El Economista, Rodríguez Padilla detalló que el 15 de abril se llevará a cabo la primera sesión del consejo de administración de la empresa, donde ahora tienen un escaño las personas titulares de las secretarías de Energía, de Hacienda, Medio Ambiente, Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad y tres consejeros externos que la presidenta Claudia Sheinbaum deberá proponer para su ratificación al Senado.

En esa fecha, se deberá presentar el nuevo esquema laboral con el formato que tendrán los nuevos departamentos al interior de la empresa, ahora que harán las labores de exploración y producción, transformación industrial, logística y fertilizantes, que por más de tres décadas estuvieron a cargo de empresas subsidiarias con presupuesto, consejos de administración y recursos propios.

“Hoy siguen como responsables de las actividades, por ejemplo de Exploración y Producción, Néstor Martínez Romero, quien fue nombrado titular de Pemex Exploración y Producción, pero Pemex ya está unificado, una sola contabilidad, deuda, presupuesto y gestión”, dijo el director general de la empresa.

El consejo de administración deberá contar también con tres expertos que la presidenta Claudia Sheinbaum propondrá en los próximos días para su ratificación en el Senado.

En la búsqueda de eficiencia, se recortará gasto corriente y Rodríguez Padilla ya tiene un número: 5 por ciento. El ajuste será en el personal de confianza, primordialmente directivo, para eliminar duplicidad de funciones y plazas, dijo.

“Todas las subsidiarias desaparecieron en términos del nombre, pero no las actividades. Va a haber ajustes de personal y la idea es que sea sobre la estructura de confianza. Directores, subdirectores (…) Hay muchas redundancias en Pemex”, comentó.

Entre los 13,000 empleados que laboran en Pemex bajo este régimen, la equivalencia es de 650 empleados, aunque no necesariamente el recorte será de esa magnitud, sino que a muchos de éstos se les podría reasignar con salarios más bajos, en puestos que respondan a las nuevas necesidades de la empresa unificada. También se recortarán gastos administrativos, explicó. El ajuste, dijo, será bajo el enfoque de “costos compensados”.

Los afiliados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana no verán afectados sus intereses porque no se negociará sobre sus plazas, aunque no fue posible dejarles dos escaños en el consejo de administración como incluso fue propuesto durante la negociación ante el Congreso del nuevo orden de Pemex.

Apoyo de Hacienda

El titular de Pemex reconoció las finanzas de la empresa dependen de un presupuesto que no le alcanza, así que en los próximos meses la Secretaría de Hacienda saldrá al mercado por capital de deuda soberana que se inyectará a Pemex, principalmente para los saldos de deuda que incluye a los proveedores a quienes se les pagaron 90,000 millones de pesos en diciembre, más otros 60,000 hasta abril, con lo que un tercio de este pasivo se ha saldado y se espera que se regularice la situación, de obligaciones por más de 500,000 millones de pesos, a finales de 2024.

Los recursos propios de la empresa serán para inversión física, afirmó finalmente su titular.

“Estamos pensando cerrar el sexenio sin pérdidas técnicas. Hacia allá van las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y hacia allá los esfuerzos de todos los que trabajamos en Pemex”, dijo.

En el nuevo consejo de administración de Pemex participarán las secretarías de Energía; Hacienda; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; la CFE; y tres consejeros independientes que serán nominados por la Presidencia de la República y ratificados por el Senado.