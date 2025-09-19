Mujeres mexicanas perciben 75 pesos por cada 100 que ganan sus pares hombres

El mundo está lejos de alcanzar la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres y México no es la excepción.

La brecha de ingresos en el país es del 25%, de acuerdo con datos del Informe de Pobreza Laboral del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

Esto implica que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer percibe sólo 75 pesos.

Esta brecha refleja el promedio general de ingresos, que varía dependiendo factores como el tipo de empleo, el nivel de estudios alcanzado, el sector económico e incluso la entidad federativa.

Pese a que la legislación mexicana regula y penaliza la desigualdad de género —expresada en el pago desigual por el mismo trabajo y otras prácticas discriminatorias— en la realidad, no se ha logrado avanzar en el cierre de esta brecha que vulnera las oportunidades socioeconómicas de las mujeres.