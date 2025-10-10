Motive: Los eSIM hacen inclusión y también dan supervivencia a los operadores móviles virtuales

São Paulo.- Las tarjetas SIM o chips telefónicos han ido evolucionando desde 1991, desde la SIM física tradicional, al MiniSIM, el MicroSim y el NanoSIM. Los SIM ahora empiezan a ser digitales con el eSIM, lo que significa una activación más sencilla y remota de una línea celular para beneficio del consumidor, y cuando su teléfono esté habilitado para esa tecnología.

Esto sería en términos técnicos, pero desde una perspectiva de mercado, incluso en política regulatoria, los eSIM son una siguiente generación en términos de conectividad y retos, “una revolución”, porque por su propia naturaleza pueden apoyar a los gobiernos en sus políticas públicas de inclusión digital, pues es más sencillo activar una línea celular mediante una aplicación y de manera remota, a disparar los tradicionales chips físicos, inclusive en mercados urbanos o maduros.

También son un factor de presión competitiva, porque gracias a su activación remota, un usuario puede ir de un operador a otro, dinamizando así la Portabilidad Numérica; y además, los eSIM dan oxígeno a los costos operativos de los operadores móviles virtuales o MVNO en la manufactura e importación de los chips físicos, permitiéndoles a éstos ser más competitivos en el mercado móvil.

“Los eSIM han empezado su camino y la tendencia es que no van a parar: En la parte de tecnología ahorran espacio y ahorran energía que consume el teléfono. En la parte económica, ahorran dinero al operador. En la parte de gobierno, pueden ser usados como un habilitador de inclusión; y en la parte de mercado, ya están posibilitando nuevos negocios con la existencia del Internet de las cosas; eso, en la industria de cualquier país es una nueva oportunidad de ingresos, por ejemplo, en la industria automotriz. Entonces, por todas esas razones, esta una tendencia que vamos a ver crecer cada vez más, poniendo fin a más de 30 años de la era de los SIM físicos, por eso es una revolución; una siguiente generación en conectividad”, dijo Leonardo Hiss Monteiro, ingeniero de ventas para América Latina de Motive.

Motive es una empresa de nuevas tecnologías, con objetivo en las soluciones de gestión de dispositivos y servicios a proveedores de banda ancha fija, móvil y de productos de IoT, entre otras verticales. El nombre de Motive pudiera ser discreto para el público masivo, pero sus servicios son usados por diversas compañías a nivel continente americano, de ahí el tamaño y ubicación del stand de Motive en el foro de telecomunicaciones Futurecom de Brasil.

“Los eSIM tradicionales cumplieron un ciclo”, dijo Hiss Monteiro, “Por explicar cómo pueden apoyar a los operadores móviles virtuales: Ellos tienen que hacer perspectivas de cuántos chips van a vender en cuatro meses y de ahí partir el plan de ventas y el plan de costo de traerlos desde otro lugar del mundo, y si no funciona el plan hay un impacto. Entonces los eSIM hacen más sentido a un plan de negocios a estas compañías y es más sencillo desplegar sus servicios por allí donde estén otros competidores con mayor poder financiero; esto es una manera de que los eSIM pueden equilibrar las oportunidades para todos los operadores de un mercado”.

Los eSIM ha ido evolucionando en el mercado como una nueva alternativa de conectividad también para viajeros, y su éxito en ese nicho ha sido tal, que ahora han desatado las observaciones de las autoridades reguladoras que vigilan a las empresas que los comercializan, por ejemplo, en paquetes ilimitados de Internet.

En Brasil, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, la Anatel, ha advertido que los SIM digitales han venido a trastocar todo el mercado y por eso ahora se ha pronunciado porque los proveedores de eSIM dispongan de una concesión para operador móvil virtual.

En México, en un contexto de su extinción como autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió que, por ahora, los proveedores de eSIM no necesariamente requieren de una concesión, pero esto podría cambiar pronto ante el hecho de que México ha redefinido su marco legal en telecomunicaciones y porque la misma dinámica del mercado obligará a la hoy futura Comisión Reguladora de Comunicaciones a poner ojo a los eSIM.

Lo de Brasil y México son un aviso para empresas como Airalo y Holafly.

“Esta es una transformación para todo un sector, no sólo para los teléfonos de los usuarios, y será una transformación en México como en Brasil”, dijo Hiss Monteiro.

El mercado de proveeduría de los eSIM estuvo en valorado en 1,460 millones de dólares en 2024 y rondaría los 6,290 millones de dólares, según valoraciones de Fortune Business Insights.

“El mercado está listo para que las eSIM se vuelvan omnipresentes y los operadores deberían aprovechar su potencial (...) La adopción de la tecnología eSIM en el mercado de consumo plantea varios desafíos para los operadores, pero su avance es inevitable y deberían explorar cómo maximizar su potencial”, acompaña también a los comentarios de Motive un informe de la firma Analysys Mason.

Estimaciones de distintas consultoras cifran en 9 millones de aparatos que están funcionando con un eSIM en México en 2025.

La cifra es inferior al 10% de participación respecto a la base total de teléfonos celulares estimados que existen en México este año, pero es que los eSIM apenas ha comenzado a usarse con mayor fuerza, por ejemplo, la telefónica AT&T ya los promociona más cotidianamente en sus paquetes de servicio.

“En 2024, fuimos el primer operador en América Latina en implementar un nuevo proceso para adquirir una eSIM, donde ya no se necesitaba escanear un código QR, sino que desde nuestro sistema se envía al dispositivo que se está comprando un system notification, con la cual se realiza la activación de la eSIM con el plan seleccionado por el cliente”, dijo AT&T en una comunicación.

“La experiencia del usuario ya no será tan complicada con los chips físicos; ya no tiene que ir a una tienda, ahora puede hacerlo todo más sencillo de manera remota. Los eSIM también van a facilitar la movilidad de dispositivos entre países, simplificando los temas roaming y vendrán otras aplicaciones para IoT con los eSIM, por esto es una transformación de la conectividad”, dijo Hiss Monteiro, de Motive.